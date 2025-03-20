Стоит ли признаваться в измене, если это был один эпизод? И как говорить об этом правильно

Измены не бывают "хорошими" или "плохими". Они бывают осознанными или импульсивными, разрушительными или подталкивающими к изменениям. Но главный вопрос, который беспокоит тех, кто оступился: стоит ли признаваться? Честность или молчание?

Как быть в ситуации с одним случаем измены, стоит ли об этом говорить партнеру и как это сделать правильно, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, если измена - это разовый случай, который произошел под влиянием обстоятельств (эмоциональный срыв, алкоголь, кризис в отношениях), то соблазн "похоронить" эту историю выглядит логичным. Но молчание - не всегда лучший вариант.

"Это может сохранить отношения, но может и разрушить вас изнутри чувством вины и страхом разоблачения. С другой стороны, признание - это не просто акт честности, а передача ответственности партнеру. Вы как будто говорите: "Теперь это твоя проблема, решай, что с этим делать". Готовы ли вы к последствиям?" - объясняет коуч.

Когда стоит признаться?

Если измена была не случайностью, а симптомом проблем в отношениях, и вы хотите их решить.

Если есть риск, что партнёр узнает от кого-то другого (что ещё больше усугубит ситуацию).

Если внутри вас есть напряжение, которое отравляет отношения, и молчание не позволяет двигаться дальше.

Когда лучше молчать?

Если это был разовый эпизод, который ничего не значил, и вы не собираетесь повторять подобного.

Если признание ничего не изменит, а лишь причинит боль партнёру и разрушит отношения.

Если ваш мотив признаться - это просто желание избавиться от чувства вины.

Как говорить об измене?

Если вы решили признаться, важно сделать это максимально ответственно:

"Выберите правильный момент, когда партнер не уязвим (например, не перед важными событиями или в период стресса)", - советует эксперт.

Говорите честно, но без лишних подробностей. Не нужно расписывать детали - это только усилит боль.

Возьмите ответственность на себя, не обвиняя обстоятельства или партнера.

Дайте возможность партнеру выразить эмоции, не оправдывайтесь и не требуйте немедленного прощения.

"Измена - это точка выбора. Она либо разрушает отношения, либо заставляет пересмотреть их и сделать выводы. Но прежде чем говорить о ней, стоит понять: вы хотите снять груз с себя или дать вашим отношениям шанс на другое будущее?" - резюмирует Виталий Курсик.

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