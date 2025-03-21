Как сообщить о разрыве партнеру так, чтобы его не уничтожить? Советы для мужчин и женщин

Разрыв - это всегда больно. Но одно дело, когда вы просто "уходите", хлопнув дверью, и совсем другое - когда заканчиваете отношения достойно, с минимальными потерями для обоих. Если уж настал момент сказать "нам пора разойтись", сделайте это правильно.

Как поговорить с партнером о расставании так, чтобы его не уничтожить этими словами, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, главное правило - честность, но без жестокости. Отговорки вроде "это не ты, это я", "я просто не готов/а к серьезным отношениям" - звучат красиво, но редко помогают закрыть вопрос.

"Честность важна, но говорить ее нужно деликатно, без унижения или обвинений", - добавляет коуч.

Для мужчин: как сказать женщине о разрыве

Женщины более эмоциональны, и даже если они сами догадываются о неизбежном конце, им нужны объяснения.

Выберите правильный момент

Не стоит говорить о разрыве перед важными событиями в её жизни или в период эмоциональной нестабильности.

Будьте конкретным

Избегайте размытых фраз. Например, вместо "я не знаю, чего хочу" лучше сказать "я понимаю, что наши пути расходятся, и больше не чувствую, что эти отношения делают нас счастливыми".

Не предлагайте "остаться друзьями" сразу

"Это только усложняет ситуацию. Дайте время, а если она сама этого захочет - дружба возможна позже", - советует Виталий Курсик.

Не исчезайте без объяснений

"Просто исчезнуть" - это не разрыв, а бегство. Женщине нужно логическое завершение.

Для женщин: как сказать мужчине о разрыве

Мужчины не всегда открыто проявляют эмоции, но это не значит, что им не больно.

Не делайте из разрыва драматический спектакль

Слезы, обвинения, манипуляции только усложнят процесс. Говорите четко и спокойно.

Дайте ему возможность "переварить" информацию

"Мужчинам нужно больше времени, чтобы осознать эмоции. Если он сперва реагирует холодно или отстраненно - это нормально", - объясняет эксперт.

Не используйте секс как "последнее прощание"

Это лишь запутывает обоих и дает ложные надежды. И это может сделать разрыв более болезненным.

Проявите уважение

Даже если он совершил много ошибок, вспомните хорошие моменты.

"Фраза "спасибо за все хорошее, что было между нами" дает шанс закрыть историю без горечи", - советует специалист.

Общие советы для обоих

Говорите лично. Разрыв из-за сообщения - это жестоко. Если отношения были значимыми, найдите время для личного разговора.

Не оставляйте пробелов. Объясните причины так, чтобы у партнера не возникало иллюзий, что "может еще есть шанс".

Не ожидайте мгновенного понимания. Дайте партнеру время пережить потерю, не требуйте, чтобы он сразу принял ситуацию.

Не играйте на чувстве вины. Разрыв - это ответственность обоих. Излишняя вина только мешает двигаться дальше.

"Разрыв - это не конец света, а возможность начать новый этап жизни. И если уйти достойно, то даже бывшие отношения оставят в памяти не только боль, но и благодарность за совместно прожитые моменты", - резюмирует Виталий Курсик.

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