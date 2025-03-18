Что делать, если свекровь навязывает свои методы воспитания ребенка?

Воспитание ребенка - всегда горячая тема в семье. И если молодые родители пытаются найти собственный подход, то бабушки, особенно свекрови, могут иметь свои взгляды на то, "как правильно". "А мы вас так воспитывали!", "В наше время такого не было!", "Не держи его на руках, привыкнет!" - знакомо? Что же делать, когда свекровь не просто делится опытом, а настаивает, что ее методы - единственно правильные?

Как реагировать на навязывание методики воспитания от свекрови так, чтобы не перессориться, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Спокойствие и еще раз спокойствие

Главное правило - не вступать в конфронтацию. Резкие ответы или оскорбления лишь обострят ситуацию.

"Даже если внутри вас закипает злость, сделайте паузу, вдохните и попробуйте ответить спокойно", - советует эксперт.

Установите границы

Вы - родители, и только вы решаете, как воспитывать своего ребенка. Если свекровь настаивает на своем, можно мягко, но твердо сказать: "Мы благодарны за ваш опыт, но хотим воспитывать ребенка по-своему". Повторяйте это каждый раз, когда она пытается давить.

Привлеките мужа

Если разговоры не дают результата, попросите мужа поговорить с мамой. Часто свекрови больше прислушиваются к своим сыновьям, чем к невесткам. Важно, чтобы он тоже поддерживал ваши подходы в воспитании.

Используйте "эффект согласия"

Если свекровь снова дает непрошеные советы, можно сказать: "Да, интересная идея! Мы подумаем об этом". "Спасибо, мы учтем ваше мнение".

"Это дает ей ощущение, что ее слушают, но решение все равно остается за вами", - пояснил специалист.

Выберите, где можно уступить

Не все советы свекрови плохие. Где-то можно пойти на компромисс - например, позволить ей рассказывать сказки "из своего детства" или иногда баловать внука чем-то вкусненьким.

"Но если речь идет о здоровье, безопасности или ключевых принципах воспитания - здесь границы должны быть четкими", - подчеркнул коуч. Не все методы воспитания свекрови - плохие. Иногда стоит прислушаться к советам (фото: freepik.com)

Если границы не работают - ограничьте контакт

Если свекровь игнорирует ваши просьбы и продолжает навязывать свои методы, придется уменьшить ее влияние на ребенка.

"Например, если она настаивает на физических наказаниях или запрещенных продуктах - лучше свести ее контакты с внуком к минимуму", - добавил специалист.

Главное правило: спокойствие, твердость и уважение

Навязчивые советы свекрови - распространенная ситуация, но с ней можно справиться.

"Главное - не переходить на конфликт, а мягко, но уверенно отстаивать свое право воспитывать ребенка так, как вам кажется правильным. И помните: вы - родители, и именно вы решаете, что лучше всего для вашего ребенка", - резюмирует Виталий Курсик.

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