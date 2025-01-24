Свекровь и невестка. Какие 7 правил помогут подружиться и наладить взаимоотношения
Отношения между свекровью и невесткой часто становятся испытанием даже для самой крепкой семьи. Разница в мировоззрении, ожиданиях и подходах к семейной жизни может приводить к конфликтам. Однако усилия обеих сторон способны сделать эти отношения гармоничными.
Какие 7 правил помогут найти общий язык свекрови и невестке, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.
1. Примите разницу в поколениях
У каждого поколения свои ценности, традиции и привычки. Свекровь может иметь устоявшийся взгляд на быт и семейные отношения, тогда как невестка может быть более современной в своих подходах. Важно уважать эти различия и не воспринимать их как угрозу.
2. Избегайте критики
Вместо того чтобы критиковать друг друга, попробуйте выражать свое мнение в доброжелательной форме.
"Например, вместо "Ты все делаешь неправильно", можно сказать: "Мне кажется, этот способ может быть более эффективным", - советует психолог.
3. Установите границы
Свекрови важно понять, что новая семья ее сына имеет право на собственное пространство. Невестка же, в свою очередь, может пригласить свекровь к совместному обсуждению, чтобы очертить комфортные для обеих границы общения.
4. Покажите благодарность
Свекровь - это человек, который воспитал вашего партнера. Невестка, в свою очередь, заботится о сыне. Слова благодарности за взаимную поддержку могут значительно укрепить отношения.
"Не забывайте за простые слова "спасибо" друг другу", - подчеркивает эксперт.
5. Найдите общие интересы
Поиск общих увлечений или тем для разговоров поможет сблизиться. Это может быть кулинария, садоводство, рукоделие или даже обсуждение интересного сериала.
6. Избегайте вовлечения мужа в конфликты
Не ставьте мужа в ситуацию, когда он должен выбирать между матерью и женой. Это только усилит напряжение. Вместо этого решайте вопросы напрямую, ища компромисс.
7. Поддерживайте открытый диалог
Общение - ключ к взаимопониманию. Если возникают недоразумения, старайтесь обсуждать их без эмоций, с уважением к позиции другой стороны.
"Отношения между свекровью и невесткой могут стать примером гармонии, если обе стороны готовы к диалогу и компромиссам. Уважайте друг друга, работайте над взаимопониманием - и семейная жизнь станет источником радости, а не конфликтов", - резюмирует Наталья Гарина.
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