ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему теща и зять ссорятся: 5 основных причин конфликтов и как их преодолеть

Суббота 14 сентября 2024 20:20
UA EN RU
Почему теща и зять ссорятся: 5 основных причин конфликтов и как их преодолеть Почему теща и зять постоянно конфликтуют и как справиться с этим (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Конфликты между тещей и зятем - это довольно распространенное явление, которое может затмить даже самые счастливые семейные отношения. Все, что можно сделать в таких случаях - это поискать причины конфликта и пытаться наладить общий язык.

Почему происходят конфликты между тещей и зятем и что можно с этим поделать, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

5 основных причин конфликтов между тещей и зятем

Различные взгляды на жизнь

Теща и зять могут иметь разные жизненные установки, ценности и взгляды на воспитание детей, ведение хозяйства и т.д. Это может приводить к недоразумениям и конфликтам.

Неуверенность и страх утраты

Теща может испытывать страх потерять свою дочь, особенно если она воспитывала ее одна или имеет отрицательный опыт в собственных отношениях. Это может привести к чрезмерной опеке и контролю.

Борьба за внимание

Иногда теща может чувствовать, что зять отнимает у нее внимание дочери, что может вызвать ревность и конфликты.

Финансовые вопросы

Различные взгляды на финансовые вопросы, такие как расходы, сбережения или долги могут стать источником конфликтов между тещей и зятем.

Влияние социальных стереотипов

Общественные стереотипы о том, что теща и зять должны конфликтовать могут подсознательно влиять на их отношения и создавать напряженность.

Что поможет справиться с конфликтами

Открытое общение. Важно откровенно говорить о своих чувствах и проблемах. Попытайтесь понять взгляд другой стороны и найти компромисс.

Установление границ. Определите четкие границы отношений, чтобы избежать чрезмерного вмешательства в личную жизнь. Это поможет снизить напряженность и конфликты.

Уважение и терпимость. Помните о важности уважения и терпимости к другой стороне. Попытайтесь понять ее мотивы и не судить слишком строго.

Совместные интересы. Найдите общие интересы или занятия, которые могут вас объединить и помочь построить более гармоничные отношения.

Обращение к специалисту. Если конфликты не удается разрешить самостоятельно, обратитесь к семейному психологу. Специалист поможет разобраться в проблемах и найти эффективные способы их преодоления.

Раньше мы рассказывали о том, какие 5 признаков указывают на то, что ваша теща пытается поссорить вас с женой.

А еще писали о том, как распознать токсическую свекровь и защитить от нее себя и отношения.

Читайте РБК-Украина в Google News
сімейне насилля Отношения
NEWS
Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но цели изменились, - Reuters
Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но цели изменились, - Reuters