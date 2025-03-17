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Без платков и пирожков. Сейчас тренд на "современных" бабушек: это круто или угроза семейным ценностям?

Понедельник 17 марта 2025 20:20
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Без платков и пирожков. Сейчас тренд на "современных" бабушек: это круто или угроза семейным ценностям? Современная бабушка - это круто или угрожает семейным ценностям? (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Когда мы слышим слово "бабушка", воображение рисует уютную картинку: платочек, домашние пирожки, теплые объятия и безграничная забота о внуках. Но современные бабушки уже далеко не те. Они ходят в спортзал, ведут бизнес, путешествуют и не всегда готовы сидеть с внуками. Это эволюция или угроза семейным ценностям? Давайте разбираться.

Лайф коуч и сексолог Виталий Курсик рассказал для РБК-Украина (проект Styler), как изменились современные бабушки и стоит ли из-за этого волноваться.

Почему бабушки меняются?

Женщины живут активнее

"Современная бабушка - это часто женщина 50+, которая еще работает, занимается хобби и имеет личную жизнь. Она не видит смысла отказываться от своих интересов ради внуков", - говорит эксперт.

Изменились социальные роли

Раньше роль бабушки была четко определена - помогать детям и воспитывать внуков. Теперь у женщин больше выбора: можно быть не только бабушкой, но и путешественницей, спортсменкой или карьеристкой.

Бабушки молодеют

"Физически и психологически. 50-летняя женщина сегодня выглядит и чувствует себя совсем иначе, чем ее ровесницы несколько десятилетий назад", - добавляет лайф коуч.Без платков и пирожков. Сейчас тренд на &quot;современных&quot; бабушек: это круто или угроза семейным ценностям?Современные бабушки совсем не похожи на тех, что были лет 50 назад (фото: freepik.com)

Плюсы "современных" бабушек

Вдохновляют внуков

Активная бабушка показывает, что жизнь не заканчивается на пенсии, а только начинается. Все чаще можно увидеть бабушку и внуков вместе во время активного отдыха, в кино, театре или в путешествиях.

Сохраняют энергию

Вместо того чтобы жертвовать собой, они остаются полными сил и жизнерадостности. Такие женщины выбирают себя и свою жизнь, а не живут только ради других.

Помогают, но не растворяются во внуках

Такой подход позволяет молодым родителям не перекладывать ответственность за воспитание детей на бабушку.Без платков и пирожков. Сейчас тренд на &quot;современных&quot; бабушек: это круто или угроза семейным ценностям?Насколько вредно для внуков, если их бабушка очень современная (фото: freepik.com)

Но есть и минусы

Меньше семейного уюта

Когда бабушка не хочет или не может сидеть с внуками, семейная поддержка ослабевает. Молодым родителям помощь необходима, но бабушка - не обязана.

Дети растут без "бабушкиной" мудрости

Пирожки - это, конечно, символично, но бабушка всегда была источником опыта и традиций. И принимала активное участие в воспитании детей.

Не теряется ли связь поколений?

Конфликты в семье

Если молодая мама ожидает, что бабушка будет помогать с детьми, а та выбирает другую жизнь - могут возникать обиды и недоразумения.

Так это хорошо или плохо?

"Правда, как всегда, где-то посередине. Современные бабушки - это не угроза семейным ценностям, а их новый формат. Роль бабушки не в том, чтобы жертвовать собой, а в том, чтобы быть мудрой поддержкой для семьи", - говорит Виталий Курсик.

Он добавил, что главное - найти баланс между личной жизнью и семейными отношениями. И тогда современная бабушка сможет и пирожки испечь, и на йогу сходить, и внуков чему-то важному научить.

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