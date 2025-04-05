Секрет воздушной и нежной паски дома: как сделать тесто идеальным без лишних усилий
Хотите, чтобы ваша паска была воздушной, не черствела и имела тот самый "домашний" вкус, который помнится с детства? Мы собрали главные секреты приготовления теста, которые обеспечат идеальный результат даже без опыта или дорогих ингредиентов.
Как сделать идеальное тесто для пышной и нежной паски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Основа - правильное тесто
Секрет успеха начинается с классического дрожжевого теста. Но вместо сыпать все "на глаз", используйте четкие пропорции:
- 500 г муки (обязательно просеять)
- 4 яичных желтка
- 200 мл теплого молока
- 100 г растопленного масла
- 100 г сахара
- 25 г свежих дрожжей или 7 г сухих дрожжей
- Ваниль, изюм, цедра лимона - по своему вкусу
Отдельное внимание - дрожжам
Сделайте опару: смешайте молоко, дрожжи, ложку сахара и немного муки. Дайте настояться 20 минут в теплом месте. После этого вводите остальные ингредиенты.
Вымешивание - не спешите
Тесто должно быть эластичным и "живым". Вымешивайте руками или миксером с насадкой 10-15 минут. Затем - дайте ему подняться вдвое (1-1,5 часа в тепле).
Выпекание: не открывайте духовку!
Температура - 160-170 градусов, выпекайте 35-50 минут в зависимости от формы. Не открывайте духовку в первые 30 минут, чтобы паска не "просела".
Маленькие секреты кулинаров
- Не переборщите с сахаром и маслом - это утяжеляет тесто.
- Добавьте ложку спирта или коньяка - пасха дольше не портится.
- Изюм обваляйте в муке, чтобы не осел на дно.