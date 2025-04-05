Секрет воздушной и нежной паски дома: как сделать тесто идеальным без лишних усилий

Хотите, чтобы ваша паска была воздушной, не черствела и имела тот самый "домашний" вкус, который помнится с детства? Мы собрали главные секреты приготовления теста, которые обеспечат идеальный результат даже без опыта или дорогих ингредиентов.

Как сделать идеальное тесто для пышной и нежной паски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Основа - правильное тесто

Секрет успеха начинается с классического дрожжевого теста. Но вместо сыпать все "на глаз", используйте четкие пропорции:

500 г муки (обязательно просеять)

4 яичных желтка

200 мл теплого молока

100 г растопленного масла

100 г сахара

25 г свежих дрожжей или 7 г сухих дрожжей

Ваниль, изюм, цедра лимона - по своему вкусу

Отдельное внимание - дрожжам

Сделайте опару: смешайте молоко, дрожжи, ложку сахара и немного муки. Дайте настояться 20 минут в теплом месте. После этого вводите остальные ингредиенты.

Вымешивание - не спешите

Тесто должно быть эластичным и "живым". Вымешивайте руками или миксером с насадкой 10-15 минут. Затем - дайте ему подняться вдвое (1-1,5 часа в тепле).

Выпекание: не открывайте духовку!

Температура - 160-170 градусов, выпекайте 35-50 минут в зависимости от формы. Не открывайте духовку в первые 30 минут, чтобы паска не "просела".

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