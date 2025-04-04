Домашняя колбаса, как у бабушки: рецепт на Пасху, который вы будете передавать своим детям

Этот запах не спутаешь ни с чем - когда бабушка жарила домашнюю колбасу перед Пасхой, весь дом наполнялся теплом, пряностями и ожиданием праздника. Сегодня мало кто еще готовит ее дома, но этот рецепт - именно тот, который стоит сохранить.

Как приготовить домашнюю колбасу на Пасху по старинному рецепту наших бабушек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что вам понадобится:

Свинина жирная (шейка, грудинка) - 1,5 кг

Говядина или постная свинина - 0,5 кг

Чеснок - 1 головка

Соль - 1 ст. ложка (с горкой)

Перец черный молотый - 1 ч. ложка

Перец душистый (молотый или толченый) - 0,5 ч. ложки

Вода или бульон - 100 мл

Натуральные кишки - 2-3 м (предварительно вымочить и промыть)

Как готовить домашнюю колбасу на Пасху

Подготовка мяса

Нарежьте мясо очень мелко ножом (не перемалывайте в фарш!). Должна быть структура, как для настоящей домашней колбасы.

Добавляем специи

К мясу добавляем соль, перец, давленый чеснок, воду или бульон - для сочности. Хорошо вымешиваем руками. Оставляем настаиваться минимум на 2 часа, а лучше - на ночь в холодильнике.

Наполняем кишки

С помощью специальной насадки или бутылки начиняем кишки фаршем. Не набивайте слишком плотно - колбаса может треснуть. Перевязывайте ниткой каждые 25-30 см.

Варианты приготовления

В духовке:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выложите колбасу на противень, сделайте несколько проколов зубочисткой.

Запекайте примерно 40-50 мин, периодически переворачивая.

Затем еще 10-15 мин при 220 градусов для румяной корочки.

На сковородке:

Обжаривайте колбасу на среднем огне 5-7 мин с каждой стороны.

Затем добавьте немного воды (1/4 стакана), накройте крышкой и тушите еще 15-20 мин до готовности.

В конце снимите крышку - и обжарьте еще раз до румяности.

Домашняя колбаса - важное блюдо на Пасху (кадр из видео)

Полезные советы:

Если нет кишок - используйте пищевую пленку или пекарский рукав, сформировав "рулет".

Вместо свинины можно использовать индейку или курицу - для диетического варианта.

Для аромата можно добавить семена горчицы, паприку или сухой тимьян - но без фанатизма.

Почему колбаса на Пасху - это больше, чем блюдо

Во многих регионах Украины колбаса - обязательный элемент пасхальной корзины. Ее не только готовили дома, но и клали в церковь на освящение вместе с паской, яйцами и хреном.

Это был символ достатка, семейного единства и домашнего тепла. Такая колбаса готовилась с любовью и без спешки - как ритуал, который передавался из поколения в поколение.