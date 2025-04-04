Домашняя колбаса, как у бабушки: рецепт на Пасху, который вы будете передавать своим детям
Этот запах не спутаешь ни с чем - когда бабушка жарила домашнюю колбасу перед Пасхой, весь дом наполнялся теплом, пряностями и ожиданием праздника. Сегодня мало кто еще готовит ее дома, но этот рецепт - именно тот, который стоит сохранить.
Как приготовить домашнюю колбасу на Пасху по старинному рецепту наших бабушек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что вам понадобится:
- Свинина жирная (шейка, грудинка) - 1,5 кг
- Говядина или постная свинина - 0,5 кг
- Чеснок - 1 головка
- Соль - 1 ст. ложка (с горкой)
- Перец черный молотый - 1 ч. ложка
- Перец душистый (молотый или толченый) - 0,5 ч. ложки
- Вода или бульон - 100 мл
- Натуральные кишки - 2-3 м (предварительно вымочить и промыть)
Как готовить домашнюю колбасу на Пасху
Подготовка мяса
Нарежьте мясо очень мелко ножом (не перемалывайте в фарш!). Должна быть структура, как для настоящей домашней колбасы.
Добавляем специи
К мясу добавляем соль, перец, давленый чеснок, воду или бульон - для сочности. Хорошо вымешиваем руками. Оставляем настаиваться минимум на 2 часа, а лучше - на ночь в холодильнике.
Наполняем кишки
С помощью специальной насадки или бутылки начиняем кишки фаршем. Не набивайте слишком плотно - колбаса может треснуть. Перевязывайте ниткой каждые 25-30 см.
Варианты приготовления
В духовке:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выложите колбасу на противень, сделайте несколько проколов зубочисткой.
- Запекайте примерно 40-50 мин, периодически переворачивая.
- Затем еще 10-15 мин при 220 градусов для румяной корочки.
На сковородке:
- Обжаривайте колбасу на среднем огне 5-7 мин с каждой стороны.
- Затем добавьте немного воды (1/4 стакана), накройте крышкой и тушите еще 15-20 мин до готовности.
- В конце снимите крышку - и обжарьте еще раз до румяности.
Домашняя колбаса - важное блюдо на Пасху (кадр из видео)
Полезные советы:
Если нет кишок - используйте пищевую пленку или пекарский рукав, сформировав "рулет".
Вместо свинины можно использовать индейку или курицу - для диетического варианта.
Для аромата можно добавить семена горчицы, паприку или сухой тимьян - но без фанатизма.
Почему колбаса на Пасху - это больше, чем блюдо
Во многих регионах Украины колбаса - обязательный элемент пасхальной корзины. Ее не только готовили дома, но и клали в церковь на освящение вместе с паской, яйцами и хреном.
Это был символ достатка, семейного единства и домашнего тепла. Такая колбаса готовилась с любовью и без спешки - как ритуал, который передавался из поколения в поколение.
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