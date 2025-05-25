Что носить летом 2025 года: самые модные сумки сезона для ярких образов

Летом 2025 года главным акцентом образов станут модные сумки. От плетеных моделей из натуральных материалов до блестящих металлических акцентов - эти тренды помогут вам выглядеть ярко и стильно в любой ситуации.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником jullztyle рассказывает, какие модели сумок присмотреть на летний сезон, чтобы выделяться из серой толпы.
В трендах лета - плетеные модели. Они стали любимы среди модниц благодаря своей универсальности и способности дополнить любой летний образ.
Сумки из рафии, соломы, кроше, жгута были и будут максимально актуальными в городских образах. Можно выбрать как однотонные, так и разноцветные варианты.
Модные сумки на лето 2025 (скриншот)
Это сумка, изготовленная из прочной парусиновой ткани (канвас), с декоративным контрастным кантом, что придает изделию выразительность и современный вид. Такие сумки часто имеют простой, но элегантный дизайн, что делает их универсальными для разных стилей одежды.
"Сумки с контрастным кантом - мастхев этого летнего сезона. Выглядят сдержанно, но при этом максимально стильно", - подчеркнула стилист.
Модные сумки на лето 2025 (скриншот)
Сумки формы Bowling - это стильный аксессуар, который появился на модных подиумах в 2025 году, став одним из главных трендов весны. Их прямоугольная форма, удобные ручки и вместительный объем делают их идеальными для повседневного использования.
Как отметила стилист, на лето лучше всего присмотреть светлые и цветные варианты.
Модные сумки на лето 2025 (скриншот)
Сумки из плетеной кожи - это стильный и практичный аксессуар, сочетающий элегантность натуральной кожи с текстурным изяществом плетения. Сочетать ее можно с джинсами, футболкой и удобной обувью для создания комфортного образа. В то же время лаконичная плетеная сумка из кожи дополнит строгий костюм или деловое платье.
"Плетеная кожа уже несколько сезонов подряд является фаворитов многих фешн-инфлюэнсеров", - отметила стилист.
Модные сумки на лето 2025 (скриншот)
Серебряные и золотистые сумки - это не просто аксессуары, а стильные акценты, придающие блеску любому образу. В сезоне весна-лето 2025 они стали неотъемлемой частью модных коллекций от таких брендов как Gucci, Stella McCartney, Schiaparelli, Balenciaga, Chanel и Louis Vuitton.
Модные сумки на лето 2025 (скриншот)
Серебряный цвет считается нейтральным, позволяющим легко сочетать такие сумки с разными оттенками одежды. Они придают элегантность и современный вид, подходят как для повседневных образов, так и для вечерних выходов. Золотистые сумки придают роскоши и тепла образу. Они отлично сочетаются с вечерними платьями, придавая им праздничный вид.
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