Как выбрать идеальную юбку на лето 2025: стилист поделилась секретами

Лето 2025 года приближается, а это значит, что пора обновить гардероб. В новом сезоне особое следует уделить юбкам, которые сочетают стиль и комфорт. Как правильно выбрать идеальную модель для своего типа фигуры и какие тренды этим летом помогут выглядеть модно?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какие юбки должны быть в гардеробе в летнем сезоне.

Асимметричные юбки

Асимметричные юбки - это стильный и современный элемент женского гардероба, который отличается неровным, "поломанным" кроем подола. Такой дизайн создает визуальный акцент, придает образу динамики и может подчеркнуть индивидуальность. По словам стилиста, такая модель может зрительно вытянуть силуэт.

Кому подходит: всем. Хорошо смотрится на фигуре "груша" - компенсирует объем и вытягивает линии.



Асимметричные юбки на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Прозрачные юбки

В трендах на лето 2025 - прозрачные юбки из кружева и сетки. Этот вариант для тех, кто любит играть со слоями.

С чем носить: футболка, пиджак, шорты, велосипедки, мини.

Кому подходит: фигурам "перевернутый треугольник", "яблоко", "прямоугольник" - открываем ноги; "груша" - в этом случае делаем акцент на талии.



Прозрачные юбки на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шелковые юбки с кружевом

Это элегантный и женственный элемент гардероба, который сочетает в себе роскошь ткани и утонченную сексуальность деталей. Они особенно актуальны в сезоне весна-лето 2025 и прекрасно подходят как для романтических образов, так и для смелого вечернего или streetstyle-луков.

С чем носить: рубашка, свитшот, oversize-жакет.

Кому подходит: всем, но осторожно, если есть объем в животе.



Шелковые юбки на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Двойная юбка (прозрачная + мини)

Это комбинированный элемент одежды, создающий эффект игры текстур и длин: внутренний слой - короткая мини-юбка, прикрывающая только верхнюю часть бедер, наружный слой - прозрачная длинная юбка, иногда с разрезами или вышивкой, которая создает эффект легкой вуали.

Кому подходит: фигурам "перевернутый треугольник", "яблоко".



Двойная юбка в трендах лета (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Плиссе

Юбка плиссе - одна из самых универсальных: скрывает бедра, если нужно, подчеркивает талию, подходит как высоким, так и невысоким женщинам. Такая юбка снова в трендах 2025. Но тут стоит учесть: не обычная, а в сочетании с другими тканями, фактурами, несколькими оттенками.

Кому подходит: всем, однако нужно следить, чтобы складки не растягивались.



Юбки плиссе (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мини

Мини-юбка - это смелый, стильный и в то же время очень женственный элемент гардероба, никогда надолго не исчезающий с модных трендов. Самые актуальные варианты - прямые, с низкой посадкой или декоративными элементами. Идеальный вариант для худых девушек со спортивной фигурой.

Кому подходит: всем, но лучше выбирать в форме трапеции или ассиметричные.



Юбка мини в трендах 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пайетки, стразы, бахрома

Летом можно также носить разнообразные юбки с декором: с перьями, стразами, бахромой, пайетками.

С чем носить: футболки, рубашки, боди.

Кому подходит: если нужно сделать акцент на бедрах - берем объемную; если бедра и так большие - мелкая фактура или бахрома.



Юбки с декором в трендах 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбки с воланами

Юбки с воланами - это романтичный, игривый и необычайно женственный тренд, который всегда возвращается в весенне-летних коллекциях. Воланы добавляют объем, легкость и движение, создавая эффектную динамику во время ходьбы. Такая юбка - это и нежность, и драма, в зависимости от кроя и материала.

Кому подходит: "прямоугольники" и типы с активным перепадом между талией и бедрами.



Юбки с воланами (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбки макси

Классическая юбка макси - это эталон элегантности, сдержанности и универсальности. Она никогда не выходит из моды и отлично работает как в деловых, так и в повседневных образах. Благодаря своей длине такая юбка придает силуэту изящество и визуально удлиняет фигуру.

Кому подходит: для девушек, у которых рост от 165-168 см.



Юбки макси на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)