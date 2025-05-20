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Топ-5 трендовых моделей очков на лето 2025: как выбрать идеальную пару

Вторник 20 мая 2025 07:15
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Топ-5 трендовых моделей очков на лето 2025: как выбрать идеальную пару Трендовые солнцезащитные очки лета 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лето 2025 уже на пороге, а это значит, что самое время обновить свой стиль с помощью модных солнцезащитных очков. В новом сезоне нас ждут смелые эксперименты с формами, цветами и материалами.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram стилиста и фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает подробнее об этом.

Очки с желтым стеклом

Очки с желтым стеклом - это стильный и функциональный аксессуар, приобретающий популярность в последние годы благодаря своим уникальным свойствам и способности придавать образу яркости.

Такие очки можно носить не только в солнечные дни, но и в пасмурные. Они также удобны для активного отдыха, как бег, велосипедные прогулки или зимние виды спорта, поскольку повышают контрастность и уменьшают нагрузку на глаза.

Топ-5 трендовых моделей очков на лето 2025: как выбрать идеальную пару

Какие очки выбрать на лето (скриншот)

Очки с белой оправой

Очки с белой оправой придают образу чистоты и легкости. Они хорошо сочетаются с любым стилем - от классического до спортивного или уличного. Белый цвет придает нотку элегантности и делает аксессуар ярким акцентом в образе.

Белый цвет ассоциируется с легкостью, свежестью и летом. Такие очки идеально подходят для теплых месяцев года, когда нужно выглядеть стильно и удобно, а также сохранять комфорт в солнечную погоду.

Топ-5 трендовых моделей очков на лето 2025: как выбрать идеальную пару

Очки с белой оправой в трендах на лето (скриншот)

Очки-"кошечки"

Очки-"кошечки" (или cat-eye glasses) - это стильный и эффектный аксессуар, который имеет характерный вид с поднятой верхней частью оправы, напоминающей кошачьи глаза. Эти очки стали классикой моды, совмещая элегантность и оригинальность.

Такие очки идеально подходят для женщин с разными формами лица, но особенно эффектно смотрятся на тех, кто имеет квадратное или овальное лицо. Они мягко подчеркивают линии челюсти и создают вид утонченности.

Топ-5 трендовых моделей очков на лето 2025: как выбрать идеальную пару

Очки-"кошечки" на лето (скриншот)

Футуристические очки

Футуристические очки - это смелый и прогрессивный аксессуар, который отражает дух будущего и технологических достижений. Этот стиль очков создан для тех, кто не боится экспериментировать с видом и хочет добавить в образ новизну и инновационность.

Они часто ассоциируются с космической эстетикой, научно-фантастическими фильмами и трендами в дизайне, которые формируют представление о будущем.

Топ-5 трендовых моделей очков на лето 2025: как выбрать идеальную пару

Футуристические очки в трендах (скриншот)

Очки без оправы

Очки без оправы - это стильный, легкий и элегантный вариант, который отлично подходит для тех, кто ищет минимализм и комфорт в аксессуарах. Такой тип очков обычно отличается от традиционных моделей отсутствием стандартной оправы вокруг линз, что создает впечатление, будто линзы плавают на лице.

Топ-5 трендовых моделей очков на лето 2025: как выбрать идеальную пару

Очки без оправы на лето 2025 (скриншот)

Также стилист отметила классические "авиаторы" и очки с оригинальным декором, как у известных брендов.

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