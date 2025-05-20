Топ-5 трендовых моделей очков на лето 2025: как выбрать идеальную пару

Лето 2025 уже на пороге, а это значит, что самое время обновить свой стиль с помощью модных солнцезащитных очков. В новом сезоне нас ждут смелые эксперименты с формами, цветами и материалами.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram стилиста и фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает подробнее об этом.

Очки с желтым стеклом

Очки с желтым стеклом - это стильный и функциональный аксессуар, приобретающий популярность в последние годы благодаря своим уникальным свойствам и способности придавать образу яркости.

Такие очки можно носить не только в солнечные дни, но и в пасмурные. Они также удобны для активного отдыха, как бег, велосипедные прогулки или зимние виды спорта, поскольку повышают контрастность и уменьшают нагрузку на глаза.

Какие очки выбрать на лето (скриншот)

Очки с белой оправой

Очки с белой оправой придают образу чистоты и легкости. Они хорошо сочетаются с любым стилем - от классического до спортивного или уличного. Белый цвет придает нотку элегантности и делает аксессуар ярким акцентом в образе.

Белый цвет ассоциируется с легкостью, свежестью и летом. Такие очки идеально подходят для теплых месяцев года, когда нужно выглядеть стильно и удобно, а также сохранять комфорт в солнечную погоду.

Очки с белой оправой в трендах на лето (скриншот)

Очки-"кошечки"

Очки-"кошечки" (или cat-eye glasses) - это стильный и эффектный аксессуар, который имеет характерный вид с поднятой верхней частью оправы, напоминающей кошачьи глаза. Эти очки стали классикой моды, совмещая элегантность и оригинальность.

Такие очки идеально подходят для женщин с разными формами лица, но особенно эффектно смотрятся на тех, кто имеет квадратное или овальное лицо. Они мягко подчеркивают линии челюсти и создают вид утонченности.

Очки-"кошечки" на лето (скриншот)

Футуристические очки

Футуристические очки - это смелый и прогрессивный аксессуар, который отражает дух будущего и технологических достижений. Этот стиль очков создан для тех, кто не боится экспериментировать с видом и хочет добавить в образ новизну и инновационность.

Они часто ассоциируются с космической эстетикой, научно-фантастическими фильмами и трендами в дизайне, которые формируют представление о будущем.

Футуристические очки в трендах (скриншот)

Очки без оправы

Очки без оправы - это стильный, легкий и элегантный вариант, который отлично подходит для тех, кто ищет минимализм и комфорт в аксессуарах. Такой тип очков обычно отличается от традиционных моделей отсутствием стандартной оправы вокруг линз, что создает впечатление, будто линзы плавают на лице.

Очки без оправы на лето 2025 (скриншот)

Также стилист отметила классические "авиаторы" и очки с оригинальным декором, как у известных брендов.