Що носити влітку 2025: наймодніші сумки сезону для яскравих образів

Сумки з рафії або соломи

У трендах літа - плетені моделі. Вони стали улюбленими серед модниць завдяки своїй універсальності та здатності доповнити будь-який літній образ.

Сумки з рафії, соломи, кроше, джгута були та будуть максимально актуальними в міських образах. Можна вибрати як однотонні, так і різнокольорові варіанти.

Модні сумки на літо 2025 (скриншот)

Сумки з контрастним кантом

Це сумка, виготовлена з міцної парусинової тканини (канвас), з декоративним контрастним кантом, що надає виробу виразності та сучасного вигляду. Такі сумки часто мають простий, але елегантний дизайн, що робить їх універсальними для різних стилів одягу.

"Сумки з контрастним кантом - мастхев цього літнього сезону. Мають стриманий, але водночас максимально стильний вигляд", - підкреслила стилістка.

Модні сумки на літо 2025 (скриншот)

Сумки форми Bowling

Сумки форми Bowling - це стильний аксесуар, який з'явився на модних подіумах 2025 року, ставши одним із головних трендів весни. Їхня прямокутна форма, зручні ручки та місткий об'єм роблять їх ідеальними для повсякденного використання.

Як зазначила стилістка, на літо найкраще обрати світлі та кольорові варіанти.

Модні сумки на літо 2025 (скриншот)

Плетена шкіра

Сумки з плетеної шкіри - це стильний і практичний аксесуар, що поєднує елегантність натуральної шкіри з текстурною витонченістю плетіння. Поєднувати її можна з джинсами, футболкою і зручним взуттям для створення комфортного образу. Водночас лаконічна плетена сумка зі шкіри доповнить строгий костюм або ділову сукню.

"Плетена шкіра вже кілька сезонів поспіль є фаворитом багатьох фешн-інфлюенсерів", - зазначила стилістка.

Модні сумки на літо 2025 (скриншот)

Срібні та золотисті сумки

Срібні та золотисті сумки - це не просто аксесуари, а стильні акценти, що додають блиску будь-якому образу. У сезоні весна-літо 2025 вони стали невіддільною частиною модних колекцій від таких брендів як Gucci, Stella McCartney, Schiaparelli, Balenciaga, Chanel і Louis Vuitton.

Модні сумки на літо 2025 (скриншот)

Срібний колір вважається нейтральним, що дає змогу легко поєднувати такі сумки з різними відтінками одягу. Вони надають елегантності та сучасного вигляду, підходять як для повсякденних образів, так і для вечірніх виходів. Золотисті сумки надають розкоші та тепла образу. Вони відмінно поєднуються з вечірніми сукнями, надаючи їм святкового вигляду.