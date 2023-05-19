Что поможет защитить деньги от мошенников во время войны: эффективные способы

Мошенники в Украине даже во время войны обманывают людей и придумывают новые схемы. Они охотятся за банковскими картами, чтобы украсть их средства. Украинцы следует знать, как защитить себя от злоумышленников.

Об этом сообщила служба Госспецсвязи в Telegram .

Установите надежные пароли

В ведомстве отмечают, что следует использовать символы, цифры, большие и маленькие буквы. Длина надежного пароля - более 8 символов.

Также на каждый сервис или почтовый ящик следует создавать уникальный пароль. Использование пароля для входа в систему является удобным способом, однако недостаточно надежным. Усилить защиту поможет двухфакторная аутентификация - это дополнительная проверка при входе в аккаунт.

Настройте ее во всех приложениях, в которых есть ваши данные. Тогда при попытке взлома вы получите SMS-сообщение с просьбой подтвердить вход.

Также можно установить экранный пароль, графический ключ или биометрическую защиту (отпечаток пальца, распознавание лица).

К тому же следует изменить стандартный PIN-код к SIM-карте. Отключите также у мобильного оператора удаленное изменение SIM-карты.

Мошенники рассылают файлы и ссылки

Важно знать, что государственные органы и службы некогда:

не рассылают в мессенджерах сообщения с просьбой открыть вложенный файл;

не просят данные банковских карт, паспорта или персональных аккаунтов в соцсетях.

Распространенные мошеннические схемы

Фейковая "денежная помощь" и "карта заблокирована"

Украинцев призывают не доверять сообщениям в соцсетях, призывающих ввести данные банковской карты якобы для оформления "денежной помощи".

Часто мошенники выдают себя за сотрудника банка и всячески пытаются узнать реквизиты карты. Эти цифры следует держать в тайне.

Плата на товар или услуги

Не стоит платить за товар или услугу заранее, если планируете приобрести что-нибудь у непроверенного продавца. Оплата при получении - безопасный способ.

Ваш родственник совершил ДТП или попал в полицию

Это довольно давняя схема, которой мошенники пользуются и сейчас. Если вам позвонили по телефону из неизвестного номера и сказали, что с вашим родным человеком что-то случилось - не стоит спешить. Лучше всего позвоните родному сами или наберите 102.