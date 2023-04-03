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Мошенник из Киева продавал военным с передовой несуществующие тактические ножи

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Киев, Понедельник 03 апреля 2023 13:39
Мошенник из Киева продавал военным с передовой несуществующие тактические ножи Фото: в Киеве задержали мошенника, который обманул украинских военных (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители Киева задержали афериста, который обманул украинских военных на продаже несуществующих товаров в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление Нацполиции в городе Киеве.

Как сообщается, 38-летний мужчина через соцсети продавал несуществующие тактические ножи ручной работы, заказ принимал при полной оплате на банковскую карту.

"Получив деньги, злоумышленник прекращал общение с покупателями. Таким образом он присвоил деньги воюющих на передовой бойцов",- говорится в сообщении.

Фото: в Киеве задержали мошенника, который обманул военных (kyiv.npu.gov.ua)

На данный момент установлено, что жертвами мошенника стали пятеро военных, которые находятся в зоне боевых действий. Правоохранители провели обыск в доме мужчины и изъяли два мобильных телефона, ноутбук и банковские карты, которые использовались в преступлениях.

Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, Киевская городская прокуратура просит граждан, которые приобрели товар через Facebook-страницу "Платон Ст" и в дальнейшем его не получили, сообщить о таких фактах.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье так называемый волонтер обманул жену безвести пропавшего бойца ВСУ.

Также напомним, что в Польше мошенник обманул украинских военных на 10 тысяч долларов.

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