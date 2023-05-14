Как безопасно продавать и покупать товары через Интернет: советы полиции

Используя платформы объявлений, есть риск пострадать как при покупке товаров, так и при их продаже, потому что мошенники могут выдавать себя как за покупателей, так и за продавцов. В полиции дали несколько советов, как не стать жертвой охотников за деньгами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.