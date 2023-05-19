Що допоможе захистити гроші від шахраїв під час війни: ефективні способи

Шахраї в Україні навіть під час війни обдурюють людей та вигадують нові схеми. Вони полюють за банківськими картками, щоб вкрасти їх кошти. Українці варто знати, як захистити себе від зловмисників.

Про це повідомила служба Держспецзв'язку у Telegram .

Встановіть надійні паролі

У відомстві зазначають, що слід використовувати символи, цифри, великі та малі літери. Довжина надійного пароля - понад 8 символів.

Також на кожен сервіс чи поштову скриньку слід створювати унікальний пароль. Використання пароля для входу в систему є зручним способом, проте недостатньо надійним. Посилити захист допоможе двофакторна аутентифікація - це додаткова перевірка при вході в акаунт.

Налаштуйте її у всіх додатках, де є ваші дані. Тоді при спробі злому ви отримаєте SMS-повідомлення з проханням підтвердити вхід.

Також на телефоні можна встановити екранний пароль, графічний ключ або біометричний захист (відбиток пальця, розпізнавання обличчя).

До того ж варто зміни стандартний PIN-код до SIM-картки. Відключіть також у мобільного оператора віддалену зміну SIM-картки.

Шахраї розсилають файли та посилання

Важливо знати, що державні органи та служби ніколи:

не розсилають у месенджерах повідомлення з проханням відкрити вкладений файл;

не просять дані банківських карток, паспорта чи персональних акаунтів у соцмережах.

Поширені шахрайські схеми

Фейкова "грошова допомога" та "картка заблокована"

Українців закликають не довіряти повідомленням у соцмережах, які закликають ввести дані банківської картки нібито для оформлення "грошової допомоги".

Часто шахраї видають себе за співробітника банку й усіляко намагається дізнатися реквізити картки. Ці цифри варто тримати в таємниці.

Плата товару чи послуги

Не варто сплачувати за товар чи послугу наперед, якщо плануєте придбати щось у неперевіреного продавця. Оплата при отриманні - безпечний спосіб.

Ваш родич скоїв ДТП чи потрапив у поліцію

Це досить давня схема, якої шахраї користуються і зараз. Якщо вам зателефонували з невідомого номеру та сказали, що з вашою рідною людиною щось трапилось - не варто поспішати. Найкраще зателефонуйте рідному самі або наберіть 102.