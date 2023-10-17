"Счастье любит тишину": Евгений Клопотенко заинтриговал новостью о женитьбе (фото)

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко опубликовал фото из ЗАГСа и намекнул на женитьбу. Он опубликовал фото вместе с вероятной избранницей, которая была в свадебном платье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост кулинара в Instagram .

Что известно

Шеф-повар Евгений Клопотенко заинтриговал поклонников новыми фото и заявил, что якобы женился.

Ресторатор опубликовал несколько фотографий, на которых позирует на фоне ЗАГСа вместе с вероятной избранницей.

Девушка рядом с кулинаром - Виктория Родко, солистка группы OY Sound System, участвовавшей в Национальном отборе на Евровидение-2023. Также девушка волонтерка, ведь в своих соцсетях, где за ней следит около 9 тысяч подписчиков, она часто рассказывает о благотворительной деятельности.

Певица была одета в белое платье и коричневое пальто. Образ девушка дополнила фатой и букетом цветов.

Евгений Клопотенко был одет в розовую футболку, серый костюм в стиле 90-х и кроксы.

"Счастье любит тишину и когда о нем молчат", - подписал фото кулинар.

Евгений Клопотенко женился (фото: instagram.com/klopotenko)

Добавим, что, возможно, это были съемки нового клипа. Однако пока кулинар никак не комментирует ситуацию.

Что известно о Евгене Клопотенко

О своей личной жизни шеф-повар редко что-нибудь рассказывает. Однако ранее он признавался, что у него есть девушка, но их отношения "достаточно непривычны". Он рассказывал, что его любимая родом из Николаева и работает кондитером.

Евгений Клопотенко считает своей миссией - возродить многовековые украинские рецепты, модернизировать их и показать миру богатое украинское культурное наследие через еду. Шеф-повар поставил себе цель усилить статус украинской кухни в мире.

К тому же он является инициатором включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)