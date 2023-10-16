Клопотенко рассказал, при какой температуре в духовке готовить разные блюда
Запекание - одна из техник приготовления пищи, во время которой продукты подвергают длительной обработке раскаленным сухим воздухом, без контакта с открытым пламенем. Запекать можно мясо, овощи, яйца и омлеты, хлебобулочные изделия, запеканки и сырники.
Как правильно это делать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Евгения Клопотенко.
Как правильно запекать блюда
Ни для кого не секрет, что разные блюда готовятся при определенной температуре от 60 до 220 градусов.
- 60-80 градусов - для сушки яблок, ягод, грибов и сухарей
- 100 градусов - режим, который можно использовать для вяленых продуктов, а также для медленного низкотемпературного приготовления мяса (от 2 часов в зависимости от толщины куска).
- 120-150 градусов - отлично подойдет для запекания омлетов, низкотемпературного приготовления мяса, например буженины.
- 180 градусов - режим, которым пользуются чаще всего для запекания мяса, рыбы и разнообразной выпечки.
- 200-220 градусов - этот высокотемпературный режим подходит для запекания овощей, а также выпекания дрожжевого теста для пиццы и в некоторых случаях мяса.
Помните, что все духовки разные, ориентируйтесь на свою.
Почему запекание так полезно
Запекание может быть превосходной альтернативой жарке. Это здоровый способ термической обработки продуктов, ведь запекать можно с минимальным количеством масла, а равномерная обработка пищи горячим сухим воздухом может раскрыть ароматы и вкусы привычных продуктов совершенно новым для вас способом.
К тому же вы сэкономите время, ведь не придется стоять боль плиты.
К слову, овощи намного полезнее запекать, а не варить. Так в них сохранится больше витаминов и вкуса.
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