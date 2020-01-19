Розберіться з накопиченими справами: у цих Зодіаків можуть виникнути неприємності

Гороскоп на лютий 2020 року (колаж РБК-Україна)

Гороскоп на лютий 2020 радить бути більш уважними недяким знакам Зодіаку

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що лютий не для всіх знаків Зодіаку виявиться успішним. Деяким представникам доведеться розібратися з накопиченими справами, щоб не накликати проблем.

Овнам, Тельцям і Рибам рекомендується в лютому завершити всі розпочаті справи до кінця, при цьому зважуючи кожне рішення.

Овен

Овен буде страждати від нестачі дипломатичності, оскільки в його судженнях раз у раз буде проявлятися різкість і критична думка. Також варто пам'ятати про самолюбство оточуючих, інакше в цьому місяці з'являться таємні вороги, які будуть в подальшому створювати конфліктні ситуації.

Телець

"Кращі часи" настали - візьміться за давно завислі домашні справи. Зірки радять не зволікати, а діяти швидко, чітко і ефективно. Можна також в цей період взятися за ремонт, що давно відкладався, або зробити в квартирі перестановку.

Риби

Рибам не завадить зайнятися власною бухгалтерією. Це відноситься, в першу чергу, до свого власного гаманця. Згадайте, гроші люблять рахунок: грамотний розподіл коштів дозволять заощадити гроші на бажані покупки. Тому припиніть бездумно витрачати кошти та закрийте всі борги, якщо вони є.