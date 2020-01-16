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Не приймайте поспішних рішень: кому Зірки обіцяють неприємності в лютому

STYLERЖиття    16.01.2020 - 06:37
Не приймайте поспішних рішень: кому Зірки обіцяють неприємності в лютому
Гороскоп на лютий 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи дали гороскоп на лютий 2020 року та попередили, кого очікують неприємності

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що лютий стане місяцем виконання багатьох бажань і вирішення проблем у сфері відносин і сім'ї. Однак зірки говорять про те, що перша половина місяця подарує нові рівні інтелектуального розвитку, а друга половина місяця буде дуже напруженою і активну життєву позицію зможуть утримати тільки представники водяних і земних знаків.

Астрологи назвали Знаки Зодіаку, яким варто в лютому уважніше поставитись до прийнятих рішень і спілкуванню з оточуючими.

Близнюки

Можлива напруга у відносинах з партнером, особливо якщо він народився під знаком Вогню. Не шукайте складних причин та не приймайте поспішних рішень – ваш близька людина поки не готова стати вірним другом і помічником. На роботі можуть надходити сумнівні пропозиції – будьте уважні і включіть логіку.

Леви

На роботі буде багато нововведень і не зовсім приємних сюрпризів, які додадуть клопоту і змусять більше часу працювати. Може з'явитися бажання про зміну роботи, але не варто поспішати. У відносинах з партнером може пробігти холодок, і близька людина почне віддалятися або навіть задумається про від'їзд.

Стрілець

У лютому амурні справи вийдуть на перший план, і це може призвести до катастрофічних наслідків. На роботі почнуться неприємності, а у відносинах з постійним партнером конфлікти, так як Стрільці почнуть користуватися моментом та вплутуватися в сумнівні знайомства, а також робити необдумані кроки. Якщо вчасно не зупинитися, то крах відносин неминучий.

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