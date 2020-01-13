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Зустрінете споріднену душу: цим Зодіакам зірки обіцяють казкову любов

STYLERЖиття    13.01.2020 - 07:07
Зустрінете споріднену душу: цим Зодіакам зірки обіцяють казкову любов
Гороскоп кохання (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи обіцяють випробувати яскраві емоції Близнюкам, Ракам і Козерогам

Любовний гороскоп на січень 2020 обіцяє подарувати деяким представникам зодіакального кола яскраві і насичені емоції, романтичні зустрічі і нові закоханості.

Так, у Близнюків, Раків і Козерогів намічаються серйозні зміни в житті. М'яке і ніжне ставлення до оточуючих зможе принести несподівані знайомства, які перевернуть все життя.

Близнюки

Близнюкам зірки обіцяють зустріч з цікавою людиною, яка в майбутньому може стати надійним партнером у відносинах. Однак, якщо не докладати ніяких зусиль, почуття швидко згаснуть. Тому не варто забувати, що любов - це спільна праця, яка передбачає підтримку, розуміння і щирість у відносинах.

Раки

Раки в січні будуть схильні до ревнощів, які охоплять навіть тих, хто вже давно і стабільно пов'язаний узами шлюбу. Астрологи рекомендують не розпалювати ситуацію і постаратися стримувати свої емоції. В такому випадку самотні представники цього знака Зодіаку отримають шанс зустріти кохання серед старих друзів і колег по роботі.

Козероги

Козерогів чекає вкрай цікавий період, в який може трапиться все, що завгодно. У їхньому житті, найімовірніше, з'явиться людина, яка перекреслить всі попередні розчарування і допоможе поліпшити життя. Дані відносини будуть сприяти духовному зростанню. До слова, жінкам зірки обіцяють поповнення в родині.

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