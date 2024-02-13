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Мошенники прикрываются известным благотворительным фондом. Как украинцам не попасть на деньги

Вторник 13 февраля 2024 20:48
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Мошенники прикрываются известным благотворительным фондом. Как украинцам не попасть на деньги Как действует мошенническая схема (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Мошенники начали массово распространять информацию о сборе средств вроде бы как на лечение человека, которого сбила машина. Текст объявления каждый раз практически идентичен - меняется только имя потерпевшего и реквизиты карточки. При этом мошенники прикрываются благотворительным фондом "Свои".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию основательницы фонда "Свои" Леси Литвиновой в Facebook.

Как действуют мошенники

По словам Литвиновой, мошенники взламывают аккаунты реальных людей в соцсетях, а затем выставляют информацию о сборе средств на лечение от их имени. В объявлениях они просят деньги быстро взаймы, потому что БФ "Свои" якобы обещает перевести им большую сумму, но через несколько дней.

В своих сообщениях мошенники просят 308 тыс. грн и рассказывают "слезливую" историю о том, что водитель-виновник ДТП скрылся с места преступления.

"Если честно, я не представляю, как с этой напастью бороться, потому что они растут, будто грибы после дождя. Жалобы на аккаунты и публикации не действуют. Могу только еще раз повторить - мы никому не обещаем и не переводим деньги. Видите что-то подобное - баньте. Не переводите деньги мошенникам", - призывает украинцев Литвинова.

Она поделилась в сообщении фото мошеннических сообщений и попросила у подписчиков максимального распространения, чтобы больше украинцев узнали о том, как действуют злоумышленники.

Мошенники прикрываются известным благотворительным фондом. Как украинцам не попасть на деньгиМошенники прикрываются известным благотворительным фондом. Как украинцам не попасть на деньгиМошенники прикрываются известным благотворительным фондом. Как украинцам не попасть на деньгиМошеннические сообщения (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Литвинова также добавляет, что подавала жалобы в банк на мошенников, но пока учреждение рассматривает запрос, то проходит несколько дней и люди успевают сбрасывать деньги злоумышленникам. А когда карточку таки блокируют, то мошенники публикуют объявления с новыми реквизитами.

Ранее мы писали о том, что Сергей Притула обратился к украинцам с предупреждением о мошенниках.

Читайте также о том, каких ошибок нужно избегать, чтобы не попасть на крючок к мошенникам.

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