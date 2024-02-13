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Шахраї прикриваються відомим благодійним фондом. Як українцям не попасти на гроші

Вівторок 13 лютого 2024 20:48
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Шахраї прикриваються відомим благодійним фондом. Як українцям не попасти на гроші Як діє шахрайська схема (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Шахраї почали масово поширювати інформацію про збір коштів начебто на лікування людини, яку збила машина. Текст оголошення кожного разу практично ідентичний - змінюється тільки ім'я потерпілого і реквізити картки. При цьому шахраї прикриваються благодійним фондом "Свої".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію засновниці фонду "Свої" Лесі Литвинової у Facebook.

Як діють шахраї

За словами Литвинової, шахраї зламують акаунти реальних людей у соцмережах, а тоді виставляють інформацію про збір коштів на лікування від їхнього імені. В оголошеннях вони просять гроші швидко в борг, тому що БФ "Свої" нібито обіцяє переказати їм велику суму, але за кілька днів.

У своїх повідомленнях шахраї просять 308 тис. грн і розповідають "сльозливу" історію про те, що водій-виноватець ДТП втік із місця злочину.

"Якщо чесно, я не уявляю, як з цією пошестю боротись, бо вони ростуть, ніби гриби після дощу. Скарги на акаунти і публікації не діють. Можу тільки вкотре повторювати - ми нікому не обіцяємо і не переказуємо гроші. Бачите щось подібне - баньте. Не перераховуємо гроші шахраям", - закликає українців Литвинова.

Вона поділилась у дописі фото шахрайських повідомлень та попросила у підписників максимального поширення, аби більше українців дізнались про те, як діють зловмисники.

Шахраї прикриваються відомим благодійним фондом. Як українцям не попасти на грошіШахраї прикриваються відомим благодійним фондом. Як українцям не попасти на грошіШахраї прикриваються відомим благодійним фондом. Як українцям не попасти на грошіШахрайські повідомлення (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Литвинова також додає, що подавала скарги у банк на шахраїв, але поки установа розглядає запит, то проходить кілька днів і люди встигають скидати гроші зловмисникам. А коли картку таки блокують, то шахраї публікують оголошення із новими реквізитами.

Раніше ми писали про те, що Сергій Притула звернувся до українців із попередженням про шахраїв.

Читайте також про те, яких помилок треба уникати, щоб не потрапити на гачок до шахраїв.

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