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Сергей Притула предупредил украинцев о мошенниках, которые действуют от его имени. Что нужно знать

Пятница 09 февраля 2024 11:54
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Сергей Притула предупредил украинцев о мошенниках, которые действуют от его имени. Что нужно знать Сергей Притула предупредил украинцев о мошенниках (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Сергей Притула обратился к украинцам с предупреждением о мошенниках, которые создали липовую страницу в соцсетях и от его имени рассылают сообщения о том, что у него можно заказать "документы" для пересечения границы и для откупа от ТЦК.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Сергея Притулы в Facebook.

Как действуют мошенники

"С пустого профиля на русском языке сбрасывают сообщения "Как откупиться от ТЦК и как свалить с Украины". Все сходится! Точно Сергей Притула Team. Не ведитесь на этот разводняк", - написал волонтер.

Также он добавил, что в киберполицию уже обратился с соответствующим заявлением. К своему посту волонтер прикрепил скриншоты мошеннической страницы с фото Сергея Притулы на аватарке и сообщение, которое массово рассылают украинцам

Мошенники предлагают от имени известного волонтера следующие "услуги":

  • документ от ТЦК, предъявив который вас сразу отпустят. Цена такого - 100 долларов
  • такой же документ, но с опцией удаления из базы ТЦК стоит 9800 долларов
  • документ для одноразового пересечения границы - 3 600 долларов
  • документ для многократного пересечения границы - 13 200 долларов

Сергей Притула предупредил украинцев о мошенниках, которые действуют от его имени. Что нужно знатьСергей Притула предупредил украинцев о мошенниках, которые действуют от его имени. Что нужно знатьСкриншоты страницы и сообщения мошенников (фото: facebook.com/serhiyprytula)

На пост Притулы отреагировали много украинцев. Некоторые в комментариях признались, что тоже получили такое сообщение, но в сети Instagram, и уже пожаловался на мошенничество.

Некоторые украинцы шутят, что стоит сменить реквизиты мошенников на банковский счет благотворительного фонда Притулы и таким образом собрать много донатов.

Сергей Притула предупредил украинцев о мошенниках, которые действуют от его имени. Что нужно знатьРеакция украинцев на действия мошенников, которые прикрываются Притулой (скриншот)

Раньше мы писали о том, что Сергей Притула жестоко разнес Героя Украины.

Читайте также о том, каких ошибок нужно избегать, чтобы не попасть на крючок к мошенникам.

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Сергей Притула волонтери шахраї Мошенническая схема
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