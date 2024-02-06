Украинцев призвали избегать этих ошибок, чтобы мошенники не завладели вашими деньгами
Мошенников Украине постоянно придумывают способы похитить у граждан деньги. В частности, многие схемы основываются на завладении учетными записями в социальных сетях или онлайн-сервисах.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чего следует избегать при создании паролей в социальных сетях.
При написании использовались следующие источники: Facebook-страница Киберполиции и сайт Министерства юстиции.
Чего избегать
Обычно при создании аккаунта пользователь должен указать логин и пароль к аккаунту. Логин является своего рода виртуальным именем пользователя, а пароль - ключом для входа.
Если пароль ненадежен, то мошеннику проще сломать аккаунт и получить доступ к личной информации.
Украинцам рассказали, чего нужно придерживаться, а чего избегать при создании паролей:
- для создания пароля используйте не менее 8 символов, включая заглавные (АБВ) и прописные (абв) буквы, цифры и специальные символы (~, %; =, >)
- придумайте оригинальный пароль для каждой учетной записи
- не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения
- воздерживайтесь от использования фраз ежедневного обихода (цитаты, лозунги, названия произведений)
- немедленно изменяйте пароли в случае подозрения на компрометацию
- не храните записанные пароли в чехле мобильного телефона или в открытом виде возле компьютера
- не отправляйте пароли в мессенджерах и не сообщайте их посторонним
- обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно
- перед вводом авторизационных данных внимательно просматривайте URL сайта
- регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах
- используйте только лицензионное программное обеспечение - в случае необходимости установите антивирус
Важно, что комбинации типа "123456", "11111", "qwerty", "rasword", "abc123", "admin" не являются надежными паролями.
Что важно знать об оплате в интернете
Необходимо помнить о правилах финансовой и кибергигиены:
- не вводите на подозрительных и незнакомых сайтов реквизиты платежных карт
- установите у себя лимиты на операции, добавьте SMS-уведомления, чтобы контролировать движение собственных денег
- используйте надежные пароли, антивирусные программы и обязательно двухфакторную аутентификацию
Если все же ввели данные своей карты на мошенническом портале, то немедленно блокируйте ее через горячую линию банка, мобильное приложение или интернет-банкинг. Такие действия помогут уберечь деньги, но делать это нужно побыстрее.
Также гражданам часто могут поступать сообщения от банковских учреждений о блокировании вашего счета и т.д. Обычно такие сообщения содержат призывы к отправке ваших данных, например, пин-кода на карту, 16 цифр, указанных на карте, срок действия карты, CVV-кода.
В таком случае следует обратиться в банк по официальному электронному адресу или официальному номеру телефона для уточнения ситуации. Ни в коем случае не сообщайте данные о ваших банковских картах и счетах посторонним людям.
Ранее украинцев предупреждали о новой мошеннической схеме через СМС-ки.
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