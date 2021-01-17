Сфера культури вийде з локдауна по-особливому: названі умови зняття обмежень

Локдаун в Україні (колаж: РБК-Україна)

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, за яких умов сфера культури, гостинності та креативні індустрії зможуть вийти з карантину. Він обговорив з прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем можливість введення карантину в Україні до кінця 2021 року і функціонування сфери культури під час обмежень.

Як сфера культури буде виходити з локдауна і як буде працювати під час адаптивного карантину, Ткаченко написав у своєму Telegram.

"Прем'єр запевнив, як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати. Звичайно, з дотриманням усіх правил карантину. І попри статистику захворюваності в країні", – написав міністр.

Ткаченко нагадав, що карантин в Україні діє до 28 лютого. А питання його продовження буде вирішуватися, ймовірно, протягом весни.

Варто відзначити, що з 25 січня в Україні планується відновлення роботи всіх установ, однак з певним обмеженням. Обов'язковим для всіх є дотримання соціальної дистанції та носіння маски. З 25 січня по 28 лютого дозволяється робота закладів громадського харчування з 7 до 22 годин. Також планується повернення школярів за парти після закінчення локдауна.

Нагадаємо, що раніше лікар Ольга Голубовська розкритикувала січневий локдаун. Зимовий карантин в Україні у зв'язку з епідемією коронавіруса, введений з 8 по 24 січня, має бути з більш жорсткими обмежувальними заходами, і діяти не менше трьох тижнів.

Раніше повідомлялося, що влада Києва просить уряд відновити очне навчання молодшої школи. У школи хочуть повернути учнів 1-4 класів.

Також ми писали про те, що недавно український лікар назвав реальну причину, чому коронавірус пішов на спад, і розповів, чи допоможе нам вакцина.