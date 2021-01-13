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Київ просить відновити очне навчання молодшої школи

Київ, Середа 13 січня 2021 12:20
Київ просить відновити очне навчання молодшої школи
Фото: учні в школі (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Влада Києва просить уряд відновити очне навчання молодшої школи. У школи хочуть повернути учнів 1-4 класів.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він заявив, що дистанційне навчання для молодшої школи є неефективним. Відповідну пропозицію про відновлення навчання учнів молодших класів Кличко вже направив до Міністерства освіти.

"Якщо у нас працюють дитячі садки, то було б логічним, щоб працювала і молодша школа. Повернення в школи учнів 1-4 класів поліпшить процес навчання і дозволить їх батькам спокійно працювати. Сподіваюся уряд схвалить цю пропозицію", - заявив Кличко.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що діти до 10 років повинні відвідувати школу під час карантину.

Нагадаємо, столичні школи вийшли з канікул 11 січня, однак процес навчання буде проходити в дистанційному форматі на час дії жорсткого карантину в Україні.

До цього в Київській міській державній адміністрації повідомляли, які обмеження будуть діяти в столиці на період жорсткого карантину.

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