Голубовська розкритикувала зимовий локдаун: заборони повинні бути жорсткіші

Ольга Голубовська (фото: РБК-Україна)

Зимовий локдаун в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу, введений з 8 по 24 січня, має бути з більш жорсткими обмежувальними заходами, і діяти не менше ніж три тижні.

Таку думку висловила провідний київський інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "112 Україна".

Медик зазначила, що минулий локдаун, що діяв торік восени, показав свою ефективність і "все-таки зіграв на благо нашій країні, тому що ми не були готові, як і багато інших країн світу".

"Я вже неодноразово говорила, що клініцисти, як я, завжди будуть за обмежувальні заходи. Ми в цьому плані не об'єктивні, зі зрозумілих причин. У будь-якому випадку знижується кількість надходжень (пацієнтів), і у нас полегшується життя. Тому на нашу точку зору спиратися не треба, проте - на думку професіоналів - епідеміологів", - наголошує Голубовська.

При цьому інфекціоніст скептично висловлюється про нинішні обмежувальні заходи після посилення карантину.

"Чесно кажучи, я не сильно там ходжу по магазинах, і дивлюся, і взагалі не бачу жодного локдауну. У чому він виражається? У метро їздять. Я як приходжу додому, відкриваю телефон - бачу, що натовпи народу всюди: Буковель, метро, магазини... Але якусь роль він грає", - сказала Голубовська.

Також інфекціоніст вважає, що обмежувальні заходи "повинні бути щонайменше три тижні, якщо їх робити".

"І вони повинні бути більш жорсткими", - додала вона.

Медик переконана, що статистика за кількістю випадків захворювань COVID-19 "не відповідає нічому", і люди, навіть з симптомами інфекції, нерідко "не хочуть заморочуватися" і не звертаються за медичною допомогою.

Відео: Ольга Голубовська скептично висловилася про зимовий локдаун

Раніше повідомлялося, що Голубовська назвала препарат, який рятує українців від коронавірусу.

Також ми писали про те, що недавно український лікар назвав реальну причину, чому коронавірус пішов на спад, і розповів, допоможе нам вакцина.