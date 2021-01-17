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Сфера культуры выйдет из локдауна по-особому: названы условия снятия ограничений

Воскресенье 17 января 2021 14:33
Сфера культуры выйдет из локдауна по-особому: названы условия снятия ограничений
Локдаун в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, при каких условиях сфера культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут выйти из карантина. Он обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможность введения карантина в Украине до конца 2021 года и функционирование сферы культуры во время ограничений.

Как сфера культуры будет выходить из локдауна и как будет работать во время адаптивного карантина, Ткаченко написал в своем Telegram.

"Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно, с соблюдением всех правил карантина. И несмотря на статистику заболеваемости в стране", – написал министр.

Ткаченко напомнил, что карантин в Украине действует до 28 февраля. А вопрос его продления будет решаться, вероятно, в течение весны.

Стоит отметить, что с 25 января в Украине планируется восстановление работы всех учреждений, однако с определенным ограничениям. Обязательным для всех является соблюдение социальной дистанции и ношение маски. С 25 января по 28 февраля разрешается работа заведений общественного питания с 7 до 22 часов. Также планируется возвращение школьников за парты после окончания локдауна.

Напомним, что ранее врач Ольга Голубовская раскритиковала январский локдаун. Зимний карантин в Украине в связи с эпидемией коронавируса, введенный с 8 по 24 января, должен быть с более жесткими ограничительными мероприятиями, и действовать не менее трех недель.

Ранее сообщалось, что власти Киева просят правительство возобновить очное обучение младшей школы. В школы хотят вернуть учеников 1-4 классов.

Также мы писали о том, что недавно украинский врач назвал реальную причину, почему коронавирус пошел на спад, и рассказал, поможет ли нам вакцина.

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