Сезон в самому розпалі: у мережі з'явилися фото пляжів у Криму

Пляжі в Криму (Getty Images)

Замість натовпу туристів на піску валяються гори сміття та будівельних матеріалів

У мережі з'явилися фотографії засмічених і порожніх пляжів на окупованому Кримському узбережжі. Кримський блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter повідомила, що місцеві жителі скаржаться на те, що на пляжі міста Саки не пускають навіть з пропискою. Також закрито входи в санаторії.

"Саки. Вже ні в один санаторій не пускають місцевих навіть за пропискою. Пляж, ще не розкиданий гаванню, по суті один, доступний місцевим. Брудний неймовірно", - повідомила блогер.

Пляж в Саках (twitter.com/KrimRt)

Також вона показала, в якому жалюгідному стані перебувають пляжі біля пансіонату "Парус" біля міста Саки.

Пляж в Саках (twitter.com/KrimRt)

Крім того, вона продемонструвала, як виглядають пляжі в Заозерному в Євпаторії. Одна з відпочиваючих з Пітера сфотографувалася на тлі літер "Крим наш". Примітно, що в жаркий день на пляжі абсолютно немає людей.

Пляж у Євпаторії (twitter.com/KrimRt)

В коментарях користувачів засумнівалися, що фотографія зроблена вдень, але відзначили, що, напевно, добре, що на відпочиваючих на них, крім Уляни з Пітера немає.

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі з'явилися перші фотографії пляжного сезону в Криму.

На більшості фотографій туристи практично відсутні, а територія виглядає непрезентабельно, а місцями навіть завалена сміттям.

Також ми повідомляли про те, що кримські курорти знаходяться на межі екологічної катастрофи, так як вода заражена нечистотами.