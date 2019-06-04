ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Важкі часи настали: в мережі показали початок туристичного сезону в Криму

STYLERЖиття    04.06.2019 - 16:07
Важкі часи настали: в мережі показали початок туристичного сезону в Криму
Порожні пляжі Криму (Колаж РБК-Україна)

Найпопулярніші пляжі Криму занедбані і порожні

Відомий кримський блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала на своїй сторінці в Twitter підбірку фотографій з найпопулярніших кримських пляжів. На більшості фотографій туристи практично відсутні, а територія виглядає непрезентабельно, а місцями навіть завалена сміттям.

Блогер зазначає, що сезон в окупованому Криму вже почався, так як почалися шкільні канікули, а погода сприяє відпочинку на березі, проте туристи не прагнуть на півострів. Їх відлякують високі ціни і відсутність нормального сервісу в курортних зонах.

Важкі часи настали: в мережі показали початок туристичного сезону в Криму

Пляж в Алушті (twitter.com/KrimRt)

"Сьогодні ми вирішили побувати в "Канаке". Від Морського трохи більше 25 км в бік Алушти. Схоже, ми одні вирішили тут побувати... Сезон 2019", - так вона підписала фотографії.

 

Порожні пляжі під Алуштою (twitter.com/KrimRt)

На пляжах в Гурзуфі виявилися відпочиваючі, але швидше за все це не туристи, а місцеві жителі, так як вони не користуються лежаками – дорого.

"Гурзуф. Цікавий % зайнятості лежаків", - написала RoksolanaToday&Крим і в коментарях їй відповіли, що лежаки платні.

 

Пляж у Гурзуфі (twitter.com/KrimRt)

На пляжі в Євпаторії безлюдно й залишки споруд виглядають непрезентабельно.

"Пляж Сонечко. Саки-Євпаторія. А колись раніше це був самий відвідуваний пляж", - зазначила блогер.

 

Пляжі Саки-Євпаторія (twitter.com/KrimRt)

Також вона показала і пустельний Кримський міст, який на початку сезону відкритий, але туристи не їдуть.

"Ну таке. Сезон. Ось і прут", - пожартувала блогер.

 

Кримський міст (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Криму під загрозою руйнування опинилася стародавня фортеця.

А також розповідали про те, що пустельні пляжі Криму розсмішили мережу.

У Криму гинуть курорти: екологи в паніці Севастополь йде в море: що відбувається
Новини України Кримпляжпляжный сезон
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся