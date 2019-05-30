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Всі росіяни потонули? Пустельні пляжі Криму розсмішили мережу

STYLERЖиття    30.05.2019 - 12:55
Всі росіяни потонули? Пустельні пляжі Криму розсмішили мережу
Пляжі в Криму пустують (колаж РБК-Україна)

На пляжах Євпаторії та інших курортних містечок Криму туристів не спостерігається

За день до старту курортного сезону в анексованому Криму пляжі пустують і туристів на них не спостерігається. Про це повідомляється в Twitter-акаунті RoksolanaToday&Крим, де опубліковано скріншот з веб-камери, встановленої в Євпаторії.

"Євпаторія прямо зараз. Навчальний рік закінчився і тут вже сезон! Як бачите", - іронічно підписали знімок автори посту.

Всі росіяни потонули? Пустельні пляжі Криму розсмішили мережу

Пляж Євпаторії 30 травня (twitter.com/KrimRt)

Для порівняння блогер показав, як зараз виглядає один з пляжів Одеси.

Всі росіяни потонули? Пустельні пляжі Криму розсмішили мережу

Скріншот поста

Користувачі мережі активно коментують ситуацію і сміються над росіянами, які не їдуть в Крим відпочивати, хоча влада РФ їх активно агітує робити це.

"Відпочиваючих бачите? Ні? А вони там є! Офіційні канали РФ не брешуть!" - написав один юзер.

"Вже 1,5 чи 2 млн відпочили в цьому році. Офіційна версія РФ", - додав другий.

"Мабуть, пірнули всі разом", - пожартував третій.

"Всі росіяни потонули?" - поцікавився четвертий користувач.

Всі росіяни потонули? Пустельні пляжі Криму розсмішили мережу

Скріншот коментарів

Зазначимо, що більшість пляжів Криму не готові до курортного сезону. Окупанти в спішному порядку хочуть привести пляжі в нормальний вигляд. Але у них не виходить. Наприклад, в Ялті пляжі підсипали щебенем, який галькою стати не встиг.

"В море босоніж доповзти неможливо - гострий щебінь. Хоч особливо й не пробує ніхто", - йдеться в пості RoksolanaToday&Крим.

Всі росіяни потонули? Пустельні пляжі Криму розсмішили мережу

Пляж в Ялті 30 травня (twitter.com/KrimRt)

Раніше екологи розповіли, що відбувається з кримськими курортами і чому там небезпечно відпочивати.

У Криму гинуть курорти: екологи в паніці Севастополь йде в море: що відбувається
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