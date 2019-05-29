У Криму гинуть курорти: екологи в паніці

Кримські пляжі в небезпеці (GettyImages)

Екологи розповіли, що відбувається з кримськими курортами і чому там небезпечно відпочивати

Екологи окупованого півострова Крим в паніці, так як у більшості курортних міст вода може бути заражена нечистотами. Про це пише видання "Крим. Реалії".

В 2018 року Росспоживнагляд заборонив купатися на 30 пляжах в Криму через погану якість морської води. Більшість пляжів у Ялті були закриті через те, що в морі скидали каналізаційні стоки. В цьому році поки заборон немає , але Росспоживнагляд не зміг назвати, які пляжі безпечні. Однак у відомстві попередили, що ковтати воду під час купання не варто.

Як розповідають місцеві активісти-екологи, в 2019 році ситуація стала ще гірше. Вони пояснили, що в Ялті є тільки дві очисних споруди і вони вже давно не справляються зі своїми функціями.

"На пляж адміністрації президента, на Дюльберу і на Русалку течуть всі стічні води. Селище Кореїз досі не канализоване, хоча воно старше Ялти. У нас є тільки дві очисні споруди на Велику Ялту. Перша знаходиться біля нафтобази Ялти, друга – біля Сімеїзу. Так як вони давним-давно застаріли і не справляються зі своєю функцією, після відносного очищення все скидається в море", - розповів активіст з Кореїзу Євген Жуков.

Пляж в Ялті (facebook.com/weimar11)

Він додав, що в морі біля Ялти потрапляють стоки без очищення з міського туберкульозного диспансеру.

"При міській лікарні №2 є туберкульозний стаціонар. Звідти стоки без очищення потрапляють буквально в акваторію Ялти зверху, так і не зроблений антисептик. Хоча багато-багато років це обіцялося. По Кореізу при "входженні в гавань" проекту зроблено не було, а до цього був свіжий проект, за який заплатили 2,5 мільйона гривень. Але він не пройшов експертизу за російськими нормативами. Викинуті гроші вийшли. Крім того, гине курорт Місхор: в районі Русалки збирається іл, море намагається самоочиститися. За день десь 20 сантиметрів товщі води, що очищається з допомогою ультрафіолету. Опади йдуть на дно, і варто тільки хвилюванню початися, мул піднімається на поверхню. Купатися неприємно", - зазначив Жуков.

Аналогічні ситуації і в інших містах окупованого Криму. Кримський еколог Маргарита Литвиненко розповіла, що проблема з очищенням каналізаційних стоків – це проблема номер один і в Севастополі.

"Проблема очищення каналізаційних стоків – це проблема номер один зараз у Севастополі. Місцева влада створила собі проблему, з якою впоратися практично неможливо. Але головний біль у вигляді того, що ж все-таки робити з Первомайським полігоном – вірніше, смітником – залишається і проблема наростає. Туристів у місті насправді дуже мало", - зазначила Литвиненко.

В Криму каналізація стікає прямо в море (YouTube/Крим. Реалії)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупований Севастополь поступово починає сповзати в море.

А також ми розповідали про те, що Кримський міст може впасти в будь-який момент.