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Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей: как выглядят дети певца (фото)

Пятница 29 декабря 2023 20:04
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Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей: как выглядят дети певца (фото) Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "ВВ" Олег Скрипка порадовал поклонников редкими фото со взрослыми сыновьями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.

Как выглядят дети певца

В соцсетях артиста появилось несколько новых снимков. На первом он позирует рядом с 18-летним сыном Романом.

А на втором старший потомок исполнителя изображен с братом - 16-летним Устимом.

Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей: как выглядят дети певца (фото)Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей: как выглядят дети певца (фото)

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Парни уже успели обогнать своего звездного отца.

Напомним, Олег Скрипка воспитывает четырех детей от жены Натальи: Романа, Устима, 13-летнюю Олесю и 11-летнюю Зоряну.

Недавно мы писали, что Потап внезапно вернулся в Украину и показался с сыном.

Также Мирошниченко назвал единственное слово, которое говорит его названный сын.

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Олег Скрипка діти звезды шоу-бизнеса