Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей: как выглядят дети певца (фото)
Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)
Фронтмен группы "ВВ" Олег Скрипка порадовал поклонников редкими фото со взрослыми сыновьями.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.
Как выглядят дети певца
В соцсетях артиста появилось несколько новых снимков. На первом он позирует рядом с 18-летним сыном Романом.
А на втором старший потомок исполнителя изображен с братом - 16-летним Устимом.
Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)
Парни уже успели обогнать своего звездного отца.
Напомним, Олег Скрипка воспитывает четырех детей от жены Натальи: Романа, Устима, 13-летнюю Олесю и 11-летнюю Зоряну.
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