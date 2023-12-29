"Серце не боліло": Тополя відверто розповів про розлуку з дружиною
Сім'я Тараса Тополі, яка через повномасштабну війну в Україні вимушено жила у США, майже півтора роки була у розлуці. Фронтмен гурту "Антитіла" зізнався: йому було психологічно важко без дружини і дітей, однак важливіше те, що вони увесь цей час перебували у безпеці.
Про це він розповів у великому інтерв’ю РБК-Україна.
Тарас Тополя про розлуку з родиною
Дружина артиста, співачка Alyosha, неодноразово говорила про те, що розлуку з коханим переживала важко.
Сам виконавець каже, що сприймав біль своєї обраниці і намагався постійно підтримувати її.
Тарас Тополя з Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
"Я намагався підтримувати її і коли ми були на фронті, і коли вийшли з нього. А вийшли з фронту ми заради того, щоб концертами привертати до війни увагу за кордоном і збирати кошти для ЗСУ. Але можливості бути тоді, коли я хочу з Оленою і дітьми, у мене не було", - поділився Тополя.
Однак декілька разів йому вдавалося прилетіти до Олени, це були короткі візити.
"Але основний тягар виховання дітей вона тягнула на собі. Звичайно моя мама і її чоловік допомагали як могли. Підтримували дітей у навчанні, у вихованні, забезпечували базовими речами та продуктами", - додав співак.
Тарас Тополя з Alyosha і дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)
За його словами, виконавиці було важко більше психологічно, ніж фізично, адже родина музиканта забезпечила її та внуків усім необхідним.
"Психологічно це велике випробовування. Мені гріх жалітися. Я живий, сиджу тут, можу давати інтерв’ю, розмірковувати про щось. У багатьох немає такої можливості", - зазначив він.
"Так само якщо говорити про мою родину, то їм пощастило, бо велика її частина живе у США у безпечному місці, і коли Олена з дітьми була там, мені серце не боліло, що з ними може щось статись", - підсумував Тарас.
Нагадаємо, Олена Тополя повернулася разом із дітьми в Україну наприкінці серпня.
Співачка зізнавалася, що більше не могла перебувати за тисячі кілометрів від коханого.
Вона відчула, що час повертатися заради сім'ї.
Раніше Тарас Тополя розповідав, як йому вдалося демобілізуватися.
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