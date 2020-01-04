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У серіалі "Свати" з'явиться новий персонаж: що відомо (фото)

STYLERФільми і серіали    04.01.2020 - 10:09
У серіалі "Свати" з'явиться новий персонаж: що відомо (фото)
Серіал "Свати" 7 сезон (Фото: колаж РБК-Україна)

У серіалі "Свати" 7 сезон глядачеві покажуть старих героїв в дитинстві

Продовження відомого серіалу "Свати" 7 сезон знято лише наполовину і дата виходу комедійної стрічки виробництва Студії "Квартал-95" на екрани невідома, однак в проекті вже з'явився новий персонаж.

Як йдеться в описі "саги" про пригоди сільських жителів Будьків та міських інтелігентів Ковальових, в новому сезоні герої у своїх фантазіях переносяться в XIX століття, де ведуть життя поміщиків. В одному з епізодів глядачі побачать Валю та Івана Будьків в юності.

Так, песонаж Тетяни Кравченко в дитинстві зіграє 12-річна українська актриса Марія Тарасова, у якої, не дивлячись на юний вік, за плечима величезний досвід - 40 ролей.

Зірка кінематографу, що сходить, народилася в Києві 11 квітня 2007-го і почала зніматися вже в чотирирічному віці. Крім кіно, дівчинка також займається музикою (навчається в музичній школі по класу фортепіано та вокал), а ще захоплюється естрадними танцями.

Крім серіалу "Свати" 7 сезон на 2020-й також заплановано вихід української картини "Море співає" з її участю.

Юна актриса Марія Тарасова зіграє в серіалі "Свати" 7 сезон (Фото: kino-teatr.ru)

У 2019 році Маша знялася у фільмах "Я все тобі доведу", "Пристрасті по Зінаїді", "Сім'я на рік", "Дім, який" і "Будь що буде" (всі - виробництва України), а в 2018-му зіграла в британському фентезі "Різдвяна історія" з бюджетом 4 мільйони доларів (роль Еліс Кратчетт).

Нагадаємо, що з продовженням "Сватів" (виробництво Україна та Білорусь) останнім часом у пресі з'являються тривожні повідомлення про долю серіалу. З'явилася інформація про те, що з проекту масово йдуть актори.

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