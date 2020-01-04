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В сериале "Сваты" появится новый персонаж: что известно (фото)

STYLERФильмы и сериалы    04.01.2020 - 10:09
В сериале "Сваты" появится новый персонаж: что известно (фото)
Сериал "Сваты" 7 сезон (Фото: коллаж РБК-Украина)

В сериале "Сваты" 7 сезон зрителю покажут старых героев в детстве

Продолжение нашумевшего сериала "Сваты" 7 сезон снято только наполовину и дата выхода комедийной ленты производства Студии "Квартал-95" на экраны неизвестна, однако в проекте уже появился новый персонаж.

Как говорится в описании "саги" о приключениях деревенских жителей Будько и городских интеллигентов Ковалевых, в новом сезоне герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков. В одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана Будько в юности.

Так, песонаж Татьяны Кравченко в детстве сыграет 12-летняя украинская актриса Мария Тарасова, у которой, не смотря на юный возраст, за плечами уже громадный опыт - 40 ролей.

Восходящая звезда кинематографа родилась в Киеве 11 апреля 2007-го и начала сниматься уже в четырехлетнем возрасте. Помимо кино, девочка также занимается музыкой (учится в музыкальной школе по классу фортепьяно и вокал), а еще увлекается эстрадными танцами.

Кроме сериала "Сваты" 7 сезон на 2020-й также запланирован выход украинской картины "Море поет" с ее участием.

Юная актриса Мария Тарасова сыграет в сериале "Сваты" 7 сезон (Фото: kino-teatr.ru)

В 2019 году Маша снялась в фильмах "Я все тебе докажу", "Страсти по Зинаиде", "Семья на год", "Дом который" и "Будь что будет" (все - производства Украины), а в 2018-м сыграла в британском фэнтези "Рождественская история" с бюджетом 4 миллиона долларов (роль Элис Кратчетт).

Напомним, что с продолжением "Сватов" (производство Украина и Беларусь) в последнее время в прессе появляются тревожные сообщения о судьбе сериала. Появилась информация о том, что из проекта массово уходят актеры.

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