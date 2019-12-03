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Актори тікають зі "Сватів": кажуть про прокляття серіалу

STYLERФільми і серіали    03.12.2019 - 13:14
Актори тікають зі "Сватів": кажуть про прокляття серіалу
Серіал "Свати" масово покидають актори (скріншот)

У серіалі "Свати" від студії "Квартал 95" вже нікому зніматися

Серіал "Свати" не отримає продовження, так як з проекту масово йдуть актори. І пов'язано це не з тим, що зйомки популярного телепроекту проводилися в Україні, куди багатьом артистам з "Сватів" заборонено в'їзд через їхню прокремлівську позицію.

Так, нещодавно у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що одна з центральних фігур "Сватів" - актриса Людмила Артем'єва, яка зіграла роль Ольги Миколаївни Ковальової - покинула місце зйомок. Більш того, вона поїхала з РФ до Німеччини. Як заявила сама актриса, вона покинула батьківщину "на невизначений строк". При цьому вона не уточнила, чи збирається взагалі повертатися до Росії.

Актори тікають зі &quot;Сватів&quot;: кажуть про прокляття серіалу

Людмила Артем'єва і Микола Добринін (скріншот)

Раніше проект покинув один з найбільш харизматичних акторів серіалу Микола Добринін, який у "Сватах" зіграв звичайного простака, підкаблучника і алкоголіка Мітяя. Пішла з проекту й українська зірка Анна Кошмал.

Також відомо, що ще одна зірка "Сватів", актриса Тетяна Кравченко (вона ж Валентина Петрівна Будько в серіалі) міцно "підсіла на склянку". Її вже кілька разів бачили в п'яному вигляді. Російські видання пишуть, що 65-річна народна артистка РФ "перестала стежити за собою" через нібито нерозділене кохання до її кіношного чоловіка, скандального Федора Добронравова.

Актори тікають зі &quot;Сватів&quot;: кажуть про прокляття серіалу

Тетяна Кравченко і Федір Добронравов (скріншот)

У росЗМІ вже починають говорити про прокляття серіалу "Свати". Адже майже всіх акторів серіалу спіткала складна доля. Наприклад, Людмила Артем'єва розлучилася з чоловіком після 15 років шлюбу і втратила довгоочікувану дитину - ходили чутки, що вагітність 49-річної актриси проходила з ускладненнями, провиною чому став напружений знімальний графік.

Крім того, за час зйомок серіалу, якщо вірити засобам масової інформації, померли п'ятеро акторів.

Актори тікають зі &quot;Сватів&quot;: кажуть про прокляття серіалу

Актриси серіалу "Свати" Людмила Артем'єва і Тетяна Кравченко (скріншот)

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