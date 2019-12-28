У Росії покажуть ще один серіал "Кварталу 95": якісний російськомовний контент

Серіал "Папік" покажуть в ФР (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Російський телеканал придбав права на показ українського серіалу "Папік"

Серіал "Папік" виробництва студії "Квартал 95" покажуть в РФ - права на українську комедію були куплені російським телеканалом СТС, промо картини вже вчора показали в ефірі.

Права на трансляцію серіалу СТС купив у дистриб'ютора - шведської компанії Eccho Rights, передають росЗМІ.

Ця компанія раніше продала права на показ серіалу "Слуга народу" російській компанії "Яндекс", і на телеканалі ТНТ серіал, в якому знявся нинішній президент Володимир Зеленський у ролі головного героя - персонажа Голобородька, не протримався в ефірі і двох днів - продовження російським глядачам запропонували дивитися в онлайн кінотеатрах.

Зараз інший російський канал спробував щастя з новим творінням "квартальщиків" - серіал "Папік" вже вийшов на екрани на каналі "1+1" (прем'єра 2 грудня) і зібрав масу позитивних відгуків від глядачів.

Головні ролі в 16-серійної комедії зіграли Станіслав Боклан та Дарина Петрожицька. Також в картині знялися В'ячеслав Гіндін, Сергій Сипливий, Михайло Кукуюк, Олеся Жураковська, Максим Максимюк та Катерина Кістень.

"СТС Медіа" розповіли, що "Папік" став першим за останні 8 років серіалом, купленим ними зі сторони. За словами представника каналу Ігоря Іванова виданню "Комерсант", "Квартал-95" "давно зарекомендував себе як виробник якісного контенту. Цифри, з якими серіал пройшов в Україні, говорять самі за себе. Ми шукаємо будь-яку можливість надати глядачеві доступ до кращого гумористичного контенту російською мовою".

На сайті телеканалу вже оприлюднено анонс серіалу - 20 січня 2020 року.

Український серіал "Папік" покажуть в Росії (Фото: скріншот)

Як говориться в описі сюжету цього україномовного серіалу "Папік", головний герой - харизматичний пенсіонер, який в молодості був відомим актором. Але сьогодні він втратив популярність і любов своїх фанаток.

"Сумуючи за юністю і успішною кар'єрою, доведений до відчаю пенсіонер хоче звести рахунки з життям. Але перед смертю вирішує наостанок сходити в модний барбершоп і зробити стильну зачіску. У хіпстерському салоні чоловік розслабляється і його тягне на останню веселу пригоду в житті. Так, вже відриваючись на повну в одному з нічних клубів, він знайомиться з дівчиною - мисливцем на "папіків", яка приймає його за успішного мільйонера", - йдеться в синопсисі.

Відео: Серіал "Папік" від студії "Квартал 95" покажуть в Росії