Беверлі-Хіллз, 90210: пісня українського музиканта стала саундтреком до серіалу

У серіалі "Беверлі Хіллз" прозвучала пісня українського музиканта (Колаж РБК-Україна)

Музикант зізнався, що для нього це стало повною несподіванкою

Кінокомпанія FOX зробила перезапуск культового серіалу Беверли-Хіллз 90210 і випустила шість серій, в яких зіграли актори, які полюбилися глядачам ще з 2000 року. Вони будуть грати батьків сучасних підлітків.

Деяких акторів глядачі побачити не зможуть, так як вони на жаль, не дожили до нових зйомок.

Проте є і гарні новини – саундтреком для шостої серії серіалу стала композиція українського музиканта. Трек Sunsay у виконанні українського колективу Cape Сod був записаний спільно з ірландським блюз-артистом Річардом Фареллом.

Cape Cod - Sunsay

Для автора пісні, музиканта Макса Сикаленко, новина про те, що його композиція стала саундтреком, стала повною несподіванкою.

"Важко описати словами те безмежне почуття чистої ейфорії, коли написана тобою пісня раптово опиняється в одному з найголовніших і важливих серіалів твоєї юності. Тому, коли як грім серед ясного неба прилетіла новина про те, що продюсерський склад серіалу взяв Sunsay в якості треку до серіалу, після 5 хвилин адреналінової ейфорії пішов цілий океан внутрішнього тепла і усвідомлення що все тут відбувається не просто так", - написав Сикаленко на своїй сторінці в Instagram.