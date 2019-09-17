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Беверлі-Хіллз, 90210: пісня українського музиканта стала саундтреком до серіалу

STYLERФільми і серіали    17.09.2019 - 22:48
Беверлі-Хіллз, 90210: пісня українського музиканта стала саундтреком до серіалу
У серіалі "Беверлі Хіллз" прозвучала пісня українського музиканта (Колаж РБК-Україна)

Музикант зізнався, що для нього це стало повною несподіванкою

Кінокомпанія FOX зробила перезапуск культового серіалу Беверли-Хіллз 90210 і випустила шість серій, в яких зіграли актори, які полюбилися глядачам ще з 2000 року. Вони будуть грати батьків сучасних підлітків.

Деяких акторів глядачі побачити не зможуть, так як вони на жаль, не дожили до нових зйомок.

Проте є і гарні новини – саундтреком для шостої серії серіалу стала композиція українського музиканта. Трек Sunsay у виконанні українського колективу Cape Сod був записаний спільно з ірландським блюз-артистом Річардом Фареллом.

Cape Cod - Sunsay

Для автора пісні, музиканта Макса Сикаленко, новина про те, що його композиція стала саундтреком, стала повною несподіванкою.

"Важко описати словами те безмежне почуття чистої ейфорії, коли написана тобою пісня раптово опиняється в одному з найголовніших і важливих серіалів твоєї юності. Тому, коли як грім серед ясного неба прилетіла новина про те, що продюсерський склад серіалу взяв Sunsay в якості треку до серіалу, після 5 хвилин адреналінової ейфорії пішов цілий океан внутрішнього тепла і усвідомлення що все тут відбувається не просто так", - написав Сикаленко на своїй сторінці в Instagram.

Важко словами описати те безмежне почуття чистої ейфорії, коли написана тобою пісня раптово опиняється в одному з найголовніших і важливих серіалів твоєї юності. Це до того, що в п'ятницю вийшла остання серія стартував знову Беверлі Хіллс 90210, де пролунав трек «Sunsay» з альбому Echoes. ⠀ Будучи тінейджером 90-х, я вже в цьому віці виявляв трендхопперские здібності і екіпірував себе всім мерчем 90210, який можна було закапчить у районах ринків Юність і Троєщина. У хід йшло все - блокноти, зошити, щоденники, пенали і вишенька на торті - священний рюкзак. Так можна було хоч і в мріях, але стати ближче до героїв серіалу, яких ти подумки зараховував до своїх друзями і приятелями. Тому що саме з ними ти проводив час між школою і домашніми завданнями. Якщо порівнювати це з наступними поколіннями, то 90201 був чимось на зразок Skins для покоління 00-х і Ейфорією для 10-х. ⠀ Тому, коли як грім серед ясного неба прилетіла новина про те, що продюсерський склад серіалу взяв «Sunsay» як трек до серіалу, після 5 хвилин адреналінової ейфорії пішов цілий океан внутрішнього тепла і усвідомлення що все тут відбувається не просто так. New faces and dangerous places!

Публікація від Maksym Sikalenko (@cape_cod)

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Новини України сериалБеверли-хиллз
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