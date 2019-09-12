Екскурсії на човнах і рибалка: у зоні ЧАЕС вирішили розважати туристів

Фото: Чорнобиль (РБК-Україна)

У зоні відчуження у Чорнобилі придумали нові розваги для приїжджих туристів

У зоні Чорнобильської АЕС скоро можуть запрацювати водні розваги для туристів. Про це повідомив Голова Держагентства України з управління Зоною відчуження Віталій Петрук. За його словами, на річці Прип'ять є цікаві і безпечні місця, які можуть зацікавити іноземців.

У планах Держагентства запустити екскурсії на байдарках, а також річкові прогулянки на невеликому кораблі.

"Коли йдеш по Дніпру - це широка водна гладь, в Прип'яті - пейзажі. Там є дуже симпатичні острови, які не схожі один на одного. Десь все заросло березами, десь вас зустрічають птахи. Прекрасне українське Полісся. Також біля берегів можна побачити залишки барж. Але ми розуміємо, що людей цікавить не тільки річка, але і місто Прип'ять, інші об'єкти", - розповів Петрук.

Фото: Річка Прип'ять (realt.onliner.by)

За словами чиновника, для безпеки відвідувачів будуть зроблені спеціальні причали. Також він зазначив, що радіація міститься не в воді, а на землі.

"Основну небезпеку представляє не вода, а берег, земля, в якій містяться радіоактивні речовини. Буде радіометричний контроль. Вже розроблено декілька маршрутів. Зараз затверджуємо план впровадження цієї ініціативи. До 18 вересня все має бути готове", - поділився Віталій Петрук.

Також він розповів, що планується на Прип'яті і рибалка, звісно, не з точки зору промислового лову.

Як ми раніше писали, сценарист "Чорнобиля" від HBO Крейг Мейзін висловив співчуття авторам російського серіалу про катастрофу, коли побачив, як гнівно коментатори реагують на трейлер російського серіалу.

Нагадаємо, що серіал "Чорнобиль" вляпався у черговий скандал.