ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екскурсії на човнах і рибалка: у зоні ЧАЕС вирішили розважати туристів

STYLERЖиття    12.09.2019 - 17:15
Екскурсії на човнах і рибалка: у зоні ЧАЕС вирішили розважати туристів
Фото: Чорнобиль (РБК-Україна)

У зоні відчуження у Чорнобилі придумали нові розваги для приїжджих туристів

У зоні Чорнобильської АЕС скоро можуть запрацювати водні розваги для туристів. Про це повідомив Голова Держагентства України з управління Зоною відчуження Віталій Петрук. За його словами, на річці Прип'ять є цікаві і безпечні місця, які можуть зацікавити іноземців.

У планах Держагентства запустити екскурсії на байдарках, а також річкові прогулянки на невеликому кораблі.

"Коли йдеш по Дніпру - це широка водна гладь, в Прип'яті - пейзажі. Там є дуже симпатичні острови, які не схожі один на одного. Десь все заросло березами, десь вас зустрічають птахи. Прекрасне українське Полісся. Також біля берегів можна побачити залишки барж. Але ми розуміємо, що людей цікавить не тільки річка, але і місто Прип'ять, інші об'єкти", - розповів Петрук.

Екскурсії на човнах і рибалка: у зоні ЧАЕС вирішили розважати туристівФото: Річка Прип'ять (realt.onliner.by)

За словами чиновника, для безпеки відвідувачів будуть зроблені спеціальні причали. Також він зазначив, що радіація міститься не в воді, а на землі.

"Основну небезпеку представляє не вода, а берег, земля, в якій містяться радіоактивні речовини. Буде радіометричний контроль. Вже розроблено декілька маршрутів. Зараз затверджуємо план впровадження цієї ініціативи. До 18 вересня все має бути готове", - поділився Віталій Петрук.

Також він розповів, що планується на Прип'яті і рибалка, звісно, не з точки зору промислового лову.

Як ми раніше писали, сценарист "Чорнобиля" від HBO Крейг Мейзін висловив співчуття авторам російського серіалу про катастрофу, коли побачив, як гнівно коментатори реагують на трейлер російського серіалу.

Нагадаємо, що серіал "Чорнобиль" вляпався у черговий скандал.

Ядерна НП під Архангельськом: радіація накриє частину України (карта забруднення) Відомий курорт перетворюється на Чорнобиль: в мережі показали моторошні фото
Новини України Чорнобиль
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся