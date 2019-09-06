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У Чорнобилі з'явився 21 маршрут для відвідувачів

Новини » Туризм    06.09.2019 - 15:16
У Чорнобилі з'явився 21 маршрут для відвідувачів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У зоні відчуження затверджено 21 маршрут відвідування, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні

У Чорнобилі затверджено 21 маршрут для відвідувачів, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр Держуправління з управління зоною відчуження.

Зазначається, що цьогоріч спеціалістами зони відчуження було розроблено нові водні маршрути на виконання Указу Президента "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

"Основне завдання - безпека кожного відвідувача, який перетинає межі зони відчуження. Кількість відвідувачів значно зростає щороку, як і інтерес до теми Чорнобиля загалом. Щоб забезпечити потребу відвідувачів у цікавій та правдивій інформації, ми підтримуємо розвиток нових форм відвідування, які дозволяють нам якісно комунікувати з туристами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Чорнобильську зону запустять річкові туристичні маршрути по річках Прип'ять і Уж. Всі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз передав Україні новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильській атомній електростанції. Відтепер Україна відповідальна за експлуатацію та обслуговування нового укриття, а також за демонтаж старого саркофага, який був побудований одразу після аварії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в зону Чорнобильської катастрофи, заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі "зеленого коридору" для туристів.

У Чорнобильській зоні за добу затримали 17 сталкерів, частина з них - іноземці У Венеції круїзним лайнерам заборонили захід в історичну частину міста
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