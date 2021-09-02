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Український призер Олімпіади 2020 з боксу Хижняк одружився (фото)

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Четвер 02 вересня 2021 17:12
Український призер Олімпіади 2020 з боксу Хижняк одружився (фото) Колаж РБК-Україна: Олександр Хижняк одружився на своїй коханій
Автор: Роман Мирончук

Олександр Хижняк, який завоював "срібло" на Олімпійських іграх 2020 в Токіо, одружився на своїй дівчині Тетяні Шестаковій.

Про це повідомляє Федерації боксу України на своїй сторінці в Facebook.

"Дороге молоде подружжя! Вітаємо вас з найважливішим кроком, на які здатні двоє люблячих людей! Бажаємо, щоб взаєморозуміння, кохання та дружба були запорукою довгого та щасливого сімейного життя. Достатку, миру та тепла вашій родині! Гірко!" - написали в соцмережі.

Український призер Олімпіади 2020 з боксу Хижняк одружився (фото)

Весілля Олександра Хижняка (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Зазначимо, що Олександр Хижняк народився в Полтаві в 1995 році. Боксеру 26 років, і він є чемпіоном світу (2017), чемпіоном Європи (2017) і чемпіоном світу серед молоді (2012).

Хижняк виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду "Українські отамани". На Олімпіаді 2020 він виступав у середній вазі до 75 кг.

Наречена Хижняка

Кохана спортсмена Тетяна Шестакова в 2019 році закінчила Вищу школу економіки в польському Бидгощі. Там вона вивчала туризм і готельний бізнес.

Український призер Олімпіади 2020 з боксу Хижняк одружився (фото)

Тетяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

2020 році дівчина вступила до Полтавського педагогічного університету імені Короленка - на філологію та журналістику.

Український призер Олімпіади 2020 з боксу Хижняк одружився (фото)

Олександр Хижняк і Тетяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

Судячи з її фото в соцмережах, вона теж захоплюється спортом.

Український призер Олімпіади 2020 з боксу Хижняк одружився (фото)Український призер Олімпіади 2020 з боксу Хижняк одружився (фото)Український призер Олімпіади 2020 з боксу Хижняк одружився (фото)

Тетяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

Нагадаємо, Настя з Уханя вийшла заміж за голову міграційної служби Максима Соколюка.

Ми також писали про те, що в Україні зміниться процедура оформлення шлюбу.

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