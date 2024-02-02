Нацотбор на Евровидение 2024: как голосовать за любимого артиста

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 года состоится уже завтра, 3 февраля. Жюри и зрители выберут представителя Украины на песенном конкурсе в Мальме.

При написании использовались следующие источники: Instagram-страница Евровидения и Diia.gov.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как проголосовать за любимого исполнителя на песенном конкурсе.

Когда смотреть

Трансляция национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала - в 18:00.

Посмотреть национальный отбор можно:

на телеканале Суспильне Культура

на Facebook-страницах Суспильного "Евровидения Украина"

на сайте Евровидения в Украине

в приложении "Дія"

Как голосовать

Победителя финала Нацотбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование будет проходить в "Дія".

Для того, чтобы проголосовать, нужно перейти в "Сервисы" - "Опрос" - "Активные опросы".

Украинский Нацотбор на Евровидение 2024 года будут вести стендап-комик Василий Байдак, официальный "голос" Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко, а также солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Порядок выступлений участников финала Нацотбора:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - Палала

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

Когда Евровидение 2024

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме.

Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.