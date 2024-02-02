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Нацотбор на Евровидение 2024: как голосовать за любимого артиста

Пятница 02 февраля 2024 11:33
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Нацотбор на Евровидение 2024: как голосовать за любимого артиста Как и где смотреть Нацотбор на Евровидение 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 года состоится уже завтра, 3 февраля. Жюри и зрители выберут представителя Украины на песенном конкурсе в Мальме.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как проголосовать за любимого исполнителя на песенном конкурсе.

При написании использовались следующие источники: Instagram-страница Евровидения и Diia.gov.

Когда смотреть

Трансляция национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала - в 18:00.

Посмотреть национальный отбор можно:

  • на телеканале Суспильне Культура
  • на Facebook-страницах Суспильного "Евровидения Украина"
  • на сайте Евровидения в Украине
  • в приложении "Дія"

Как голосовать

Победителя финала Нацотбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование будет проходить в "Дія".

Для того, чтобы проголосовать, нужно перейти в "Сервисы" - "Опрос" - "Активные опросы".

Украинский Нацотбор на Евровидение 2024 года будут вести стендап-комик Василий Байдак, официальный "голос" Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко, а также солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Порядок выступлений участников финала Нацотбора:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - Палала
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

Когда Евровидение 2024

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме.

Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.

Ранее мы сообщали, в каком полуфинале выступит Украина на "Евровидении".

Также букмекеры называли победителя Нацотбора на Евровидение 2024 года.

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