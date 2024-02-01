Нацотбор на Евровидение 2024: когда и где смотреть финал
Вскоре состоится финал Нацотбора на Евровидение 2024. Именно тогда украинцы узнают, кто будет представлять страну на международном песенном конкурсе.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне" рассказывает, где и когда смотреть Нацотбор.
Когда будет финал Нацотбора
3 февраля в 17:30 начнется трансляция предшоу. А уже в 18:00 начнется финал. Участники Нацотбора выступят с песнями, которые они уже представили ранее.
В финале будут учавствовать 11 претендентов. Среди них немало известных артистов и новых вокалистов, громко заявивших о себе совсем недавно.
Где смотреть Нацотбор
Транслировать Нацотбор будет "Суспільне Мовлення". Кроме этого, слушать финал можно будет на "Радіо Промінь". Увидеть Нацотбор можно будет на нескольких площадках:
- телеканал и сайт "Суспільне Культура"
- Facebook-страницы "Суспільне" и "Євробачення Україна"
- сайт Евровидения в Украине.
Также смотреть Нацотбор можно будет в "Дие". Для этого вам нужно открыть раздел "Дія.ТВ" и выбрать канал "Суспільна Культура HD".
Кто будет ведущим Национального отбора
Ранее уже стало известно, что финал проведет звездная "тройка" - известный ведущий Тимур Мирошниченко, певица Юлия Санина и стендап-комик и волонтер Василий Байдак.
Ведущие Нацотбора (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Недавно мы уже рассказывали, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении.
Кроме этого, ранее стало известно, что на Евровидении 2024 года неожиданно выступит еще одна страна, возвращения которой не ожидали.