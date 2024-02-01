Нацотбор на Евровидение 2024: когда и где смотреть финал

Вскоре состоится финал Нацотбора на Евровидение 2024. Именно тогда украинцы узнают, кто будет представлять страну на международном песенном конкурсе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне" рассказывает, где и когда смотреть Нацотбор.

Когда будет финал Нацотбора

3 февраля в 17:30 начнется трансляция предшоу. А уже в 18:00 начнется финал. Участники Нацотбора выступят с песнями, которые они уже представили ранее.

В финале будут учавствовать 11 претендентов. Среди них немало известных артистов и новых вокалистов, громко заявивших о себе совсем недавно.

Где смотреть Нацотбор

Транслировать Нацотбор будет "Суспільне Мовлення". Кроме этого, слушать финал можно будет на "Радіо Промінь". Увидеть Нацотбор можно будет на нескольких площадках:

телеканал и сайт "Суспільне Культура"

Facebook-страницы "Суспільне" и "Євробачення Україна"

сайт Евровидения в Украине.

Также смотреть Нацотбор можно будет в "Дие". Для этого вам нужно открыть раздел "Дія.ТВ" и выбрать канал "Суспільна Культура HD".

Кто будет ведущим Национального отбора

Ранее уже стало известно, что финал проведет звездная "тройка" - известный ведущий Тимур Мирошниченко, певица Юлия Санина и стендап-комик и волонтер Василий Байдак.

Ведущие Нацотбора (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)