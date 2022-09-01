Серце щемить, а душа радується. Як живе зараз Юхимівна, яка ховала собачку Боню в зелену хусточку від обстрілів

Що наробили загарбники в Горенці

У березні 2022 року в Київській області були російські окупанти. У Горенці, яка під Бучею, вони знищили практично все. Пенсіонерка Марія Юхимівна залишилася без житла, яке зруйнували "визволителі". У Горенці відбувалося справжнє пекло, поки ЗСУ не відбили її від окупантів.

"Коли я плакала, Боня лизала мені сльози", - розповідала жінка, яка пережила стільки горя.

Юхимівна укутує Боню, щоб та не чула вибухів (Фото: Олег Переверзєв)

Це проникливе фото доброти і людяності облетіло півсвіту, його публікували іноземні видання, воно нікого не може залишити байдужим.

Як зараз живе Юхимівна

За допомогою небайдужих українців та активістів, житло Марії Юхимівни вдалося відремонтувати. Зараз вона щаслива бути у своєму будинку, але і Боня піднесла господині сюрприз - у собаки народилися цуценята.

"Зараз, завдяки циганам і багатьом добрим людям, зокрема Анастасії Усенко, Татуся Бо, у бабусі все добре. Вона навіть допомагає волонтерам, які розчищають зруйноване село", - написав журналіст Горовий, який активно допомагає постраждалим українцям у Київській області.

Боня принесла Юхимовне потомство (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

На відео бабуся показала, як зараз виглядає її хата, яка була вщент розбита. У житлі були знищені дах, вікна. А зараз українка вже знову може бути у себе вдома і цінувати кожен день цього життя.

У коментарях українці написали, що наш народ не перемогти!