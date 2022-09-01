Серце щемить, а душа радується. Як живе зараз Юхимівна, яка ховала собачку Боню в зелену хусточку від обстрілів

Пенсіонерка Юхимівна з Горенки у Київській області стала знаменита у всьому світі, завдяки сумному фото. На ньому вона закутувала свою собаку Боню зеленою хусткою, щоб та не лякалася вибухів окупантів. Така доброта жінки торкає до сліз, але у цієї історії є і щасливе продовження.
Про те, як зараз живе бабуся в Горенці, в якій лютували окупанти, розповів журналіст і активіст Руслан Горовий.
У березні 2022 року в Київській області були російські окупанти. У Горенці, яка під Бучею, вони знищили практично все. Пенсіонерка Марія Юхимівна залишилася без житла, яке зруйнували "визволителі". У Горенці відбувалося справжнє пекло, поки ЗСУ не відбили її від окупантів.
"Коли я плакала, Боня лизала мені сльози", - розповідала жінка, яка пережила стільки горя.
Це проникливе фото доброти і людяності облетіло півсвіту, його публікували іноземні видання, воно нікого не може залишити байдужим.
За допомогою небайдужих українців та активістів, житло Марії Юхимівни вдалося відремонтувати. Зараз вона щаслива бути у своєму будинку, але і Боня піднесла господині сюрприз - у собаки народилися цуценята.
"Зараз, завдяки циганам і багатьом добрим людям, зокрема Анастасії Усенко, Татуся Бо, у бабусі все добре. Вона навіть допомагає волонтерам, які розчищають зруйноване село", - написав журналіст Горовий, який активно допомагає постраждалим українцям у Київській області.
На відео бабуся показала, як зараз виглядає її хата, яка була вщент розбита. У житлі були знищені дах, вікна. А зараз українка вже знову може бути у себе вдома і цінувати кожен день цього життя.
У коментарях українці написали, що наш народ не перемогти!
Як ми раніше писали, жителі Києва створили "диво" для дідуся з Маріуполя.
Також читайте, що у Гостомелі собака 4 місяці чекала повернення господарів.