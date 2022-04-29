ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Плачу, вона мені сльози лиже": історія бабусі Марії зі знаменитого фото з песиком у хустці

Новость на русском →
Горенка, П'ятниця 29 квітня 2022 14:08
"Плачу, вона мені сльози лиже": історія бабусі Марії зі знаменитого фото з песиком у хустці Колаж РБК-Україна: Бабуся кутала собаку в хустку в Горенці
Автор: Світлана Мащенко

Марія Юхименко з села Горенка Бучанського району Київської області розповіла свою історію. Фото, на якому жінка з дворовим песиком в зеленій хустці, стало знаменитим - воно показує людяність українців, і те, чим ми відрізняємося від загарбників, які не шкодують ні тварин, ні старих, ні немовлят.

Про це говориться в ТСН.

Ось це фото, на якому бабуся намагалася закрити вуха собаці, щоб та не чула жахливі вибухи й менше боялася.

&quot;Плачу, вона мені сльози лиже&quot;: історія бабусі Марії зі знаменитого фото з песиком у хустці

Фото: Олег Переверзєв

Песика звуть Боня, це дівчинка. Зараз її господарка планує відремонтувати обстріляну хату і посадити город.

Пані Марія показує, як кутала свого песика, приказуючи: "Бах-бах буде, вушка вава будуть".

Жінка каже, що вирішила не евакуюватися, хоч і пропонували. Разом з Бонею вона ховалася у підвалі.

"Мені вона як дитина. Мені її так шкода. Я вам розказати не можу, яка вона розумна... Як бахне, вона мені мордашку сюди (показує). Як плачу, вона мені сльози лиже", - каже жінка.

Чотирирічна Боня від стресу посивіла.

Онук Марії Юхимівни Олександр воює за Україну на Донбасі, а його дружина з донечкою Кірою виїхала за кордон.

Стеля в будинку зрешечена, але жінка не сумує, каже, можна залатати, дивиться вгору на просвіти і говорить: "З Богом балакаю".

Раніше ми писали про "Макарівського Хатіко", який місяць чекав загиблу господарку біля будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
собака Війна Росії проти України
LITE
Вона в декреті: Ольга Сумська сказала, чому її дочка не їде з Росії
Вона в декреті: Ольга Сумська сказала, чому її дочка не їде з Росії