Сердце щемит, а душа радуется. Как живет сейчас Ефимовна, прятавшая собачку Боню в зеленый платок от обстрелов

Что наделали захватчики в Горенке

В марте 2022 года в Киевской области были российские оккупанты. В Горенке, которая под Бучей, они уничтожили практически все. Пенсионерка Мария Юхимовна осталась без жилья, которое разрушили "освободители". В Горенке происходил настоящий ад, пока ВСУ не отбили ее от оккупантов.

"Когда я плакала, Боня лизала мне слезы", - рассказывала пережившая столько горя женщина.

Юхимовна укутывает Боню, чтобы та не слышала взрывов (Фото: Олег Переверзев)

Это проникновенное фото доброты и человечности облетело полмира, его публиковали иностранные издания, оно никого не может оставить равнодушным.

Как сейчас живет Юхимовна

С помощью неравнодушных украинцев и активистов, жилье Марии Юхимовны удалось отремонтировать. Сейчас она счастлива быть в своем доме, но и Боня преподнесла хозяйке сюрприз - у собаки родились щенки.

"Сейчас, благодаря цыганам и многим добрым людям, в частности Анастасии Усенко, Татуся Бо, у бабушки все хорошо. Она даже помогает волонтерам, которые расчищают разрушенную деревню", - написал журналист Горовый, который активно помогает пострадавшим украинцам в Киевской области.

Боня принесла Юхимовне потомство (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

На видео бабушка показала, как сейчас выглядит ее хата, которая была полностью разбита. В жилье была уничтожена крыша, окна. А сейчас украинка уже снова может быть у себя дома и ценить каждый день этой жизни.

В комментариях украинцы написали, что наш народ не победить!