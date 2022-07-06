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У Гостомелі собака 4 місяці чекав повернення господарів: зворушлива історія

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Середа 06 липня 2022 14:23
У Гостомелі собака 4 місяці чекав повернення господарів: зворушлива історія Хаскі чекав господарів 4 місяці (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Сім'я, яка втекла від російських ракет, повернулася додому в Гостомель чотири місяці по тому і знайшла свою собаку, яку вони змушені були залишити при евакуації, що вірно чекала на них.

Катерина Титова сказала, що це диво, що їх сибірський хаскі Білий пережив обстріли і залишився живий, риючись в руїнах в пошуках їжі. Про це повідомляє The Sun.

Вона знайшла їх дев'ятирічного вихованця, який віддано чекав на порозі їх зруйнованого будинку. Це була єдина хороша новина на тлі руйнувань в Гостомелі.

Місто пережило першу хвилю вторгнення російських військ, коли військова машина Путіна націлилася на стратегічно важливий аеропорт Гостомеля.

"На тлі жаху від російських атак і нашого відчайдушного прагнення врятуватися, нам довелося прийняти несамовите рішення залишити Білого позаду. Це не що інше, як диво, що він вижив без нас. Він терпляче чекав, як ніби ми вискочили в магазин, а не були відсутні кілька місяців після того, як втекли, рятуючи наші життя", - розповіла 35-річна Катерина.

У Гостомелі собака 4 місяці чекав повернення господарів: зворушлива історія

9-річний хаскі вижив і дочекався зустрічі зі своєю сім'єю (фото: thesun.co.uk)

Жахливе фото Катерини, що тримає за руку з п'ятирічну дочку Таїсію і біжить від російської повітряної атаки, облетіло весь світ і потрапило на першу смугу The Sun в березні.

У Гостомелі собака 4 місяці чекав повернення господарів: зворушлива історія

Катерина Титова з дочкою тікають від російських ракет у Гостомелі (фото: Reuters)

Вони втекли разом з її чоловіком Олександром, 35 років, і сином Макаром, десяти років. Сім'я жила у друзів у Вінниці, в західно-центральній Україні, до тих пір, поки не стало безпечно повернутися додому після того, як Росія вивела свої війська.

"Я плачу, бачачи, що залишилося від нашого міста зараз. Але те, що Білий живий, здається подарунком і чимось позитивним, за що можна чіплятися, коли ми намагаємося відновити наші зруйновані життя", - каже жінка.

Їхній будинок уцілів, хоча також дещо постраждав після перебування в місті окупантів.

"Добре повернутися, але нам все ще страшно. Будинок моїх сусідів згорів повністю. Наш будинок встояв, але потребував нових дверей, вікон і даху. Сам Гостомель зруйнований. У нас немає магазинів, кафе, банків, аптек і поштових відділень. Наш парк зруйнований. Є один ринковий прилавок, де продаються продукти і молоко", - розповіла Катерина, яка працювала ювеліром.

У Гостомелі собака 4 місяці чекав повернення господарів: зворушлива історія

Хаскі Білий 4 місяці чекав повернення своїх господарів (фото: thesun.co.uk)

"Ми завжди хотіли повернутися. Це наш дім. Війна далека від завершення, Путін все ще вбиває невинних українців. Але ми переможемо", - впевнено заявила вона, обіймаючи щасливого Білого.

У Гостомелі собака 4 місяці чекав повернення господарів: зворушлива історія

Катерина з Білим до війни (фото: thesun.co.uk)

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