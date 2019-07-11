З родиною на море: куди поїхати відпочивати в Україні в липні

Відпочинок на морі в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні є кілька популярних курортів, які приваблюють туристів

Куди поїхати відпочивати на море в Україні - це питання хвилює всіх тих, у кого відпустка в літні місяці. У нашій країні є кілька популярних курортів, які задовольнять потреби на будь-який смак і гаманець. Якщо вас цікавить бюджетний, сімейний відпочинок, можете розглянути такі напрямки, як Одеса, Затока, Кирилівка, Бердянськ і Коблево.

Одеса

В Одесі є всі не тільки для галасливого молодіжного відпочинку, не варто забувати про музеї та визначні пам'ятки цього міста. Оперний театр, музеї – Художній, Археологічний, Палац графа Воронцова. У місті знаходиться величезна кількість пляжів. Також для кіноманів є хороші новини. У липні тут пройде щорічний Одеський кінофестиваль.

Фото: Пляж в Аркадії (odessamedia.net)

Бердянськ

Це курортне місто на північному узбережжі Азовського моря, яке щороку відвідують понад 500 тисяч туристів з України та близького зарубіжжя. Візитна картка міста - це аквапарк "Мис доброї надії". Величезний плюс цього курорту - тепле й неглибоке море. Ідеально для відпочинку з дітьми.

Фото: Бердянськ (Денис Антонов)

Затока

Це курорт недалеко від Одеси. Приваблює туристів своєю дешевизною і близькістю до Одеси. Море тут без перепадів глибини і урвищ, що відмінно підійде, якщо ви вирушите на море з дітьми. Номери у простому будиночку-готелі тут стартують від 70 грн з людини за добу.

Фото: Затока (Hotels24.ua)

Кирилівка

Це селище на Азовському морі славиться своїм аквапарком і дельфінарієм. Прийнятні, демократичні ціни для відпочинку з дітьми. Крім лікувальних і екологічних факторів, Кирилівка відрізняється близьким розташуванням баз біля моря.

Фото: Кирилівка (Hotels24.ua)

Коблево

Це невелике селище і відомий оздоровчий регіон в Миколаївській області на Чорному морі, орієнтоване на відпочинок з дітьми в невибагливій атмосфері. Тут є дельфінарій, аквапарки, кафе і ресторани. Коблево оточене виноградниками. Частина розташована на березі Тилігульського лиману.

Фото: Коблево (kirillovka.ks.ua)

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