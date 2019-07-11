ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З родиною на море: куди поїхати відпочивати в Україні в липні

STYLERЖиття    11.07.2019 - 17:41
З родиною на море: куди поїхати відпочивати в Україні в липні
Відпочинок на морі в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні є кілька популярних курортів, які приваблюють туристів

Куди поїхати відпочивати на море в Україні - це питання хвилює всіх тих, у кого відпустка в літні місяці. У нашій країні є кілька популярних курортів, які задовольнять потреби на будь-який смак і гаманець. Якщо вас цікавить бюджетний, сімейний відпочинок, можете розглянути такі напрямки, як Одеса, Затока, Кирилівка, Бердянськ і Коблево.

Одеса

В Одесі є всі не тільки для галасливого молодіжного відпочинку, не варто забувати про музеї та визначні пам'ятки цього міста. Оперний театр, музеї – Художній, Археологічний, Палац графа Воронцова. У місті знаходиться величезна кількість пляжів. Також для кіноманів є хороші новини. У липні тут пройде щорічний Одеський кінофестиваль.

З родиною на море: куди поїхати відпочивати в Україні в липніФото: Пляж в Аркадії (odessamedia.net)

Бердянськ

Це курортне місто на північному узбережжі Азовського моря, яке щороку відвідують понад 500 тисяч туристів з України та близького зарубіжжя. Візитна картка міста - це аквапарк "Мис доброї надії". Величезний плюс цього курорту - тепле й неглибоке море. Ідеально для відпочинку з дітьми.

З родиною на море: куди поїхати відпочивати в Україні в липніФото: Бердянськ (Денис Антонов)

Затока

Це курорт недалеко від Одеси. Приваблює туристів своєю дешевизною і близькістю до Одеси. Море тут без перепадів глибини і урвищ, що відмінно підійде, якщо ви вирушите на море з дітьми. Номери у простому будиночку-готелі тут стартують від 70 грн з людини за добу.

З родиною на море: куди поїхати відпочивати в Україні в липніФото: Затока (Hotels24.ua)

Кирилівка

Це селище на Азовському морі славиться своїм аквапарком і дельфінарієм. Прийнятні, демократичні ціни для відпочинку з дітьми. Крім лікувальних і екологічних факторів, Кирилівка відрізняється близьким розташуванням баз біля моря.

З родиною на море: куди поїхати відпочивати в Україні в липніФото: Кирилівка (Hotels24.ua)

Коблево

Це невелике селище і відомий оздоровчий регіон в Миколаївській області на Чорному морі, орієнтоване на відпочинок з дітьми в невибагливій атмосфері. Тут є дельфінарій, аквапарки, кафе і ресторани. Коблево оточене виноградниками. Частина розташована на березі Тилігульського лиману.

З родиною на море: куди поїхати відпочивати в Україні в липніФото: Коблево (kirillovka.ks.ua)

Як ми раніше писали, дівчина київського футболіста відпочиває в окупованому Криму (фото). Дівчина поскаржилася, що в окупованому Криму тепер стало дорого.

Читайте також, як нова катастрофа в Криму шокувала жителів в шок: всі подробиці.

Вирушай в Монте-Карло під вітрилом VILLA KRIM! Як краще доїхати до моря: українцям розповіли про ціни та сервіс (відео)
Новини України отдыхморе
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся